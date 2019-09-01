Тарифная комиссия рекомендовала рассмотреть тариф на проезд в пермском транспорте на заседании Думы

17:49 | 30.09.2019

Изменения предусматривают предоставление скидки при безналичной оплате проезда в общественном транспорте.



30 сентября на заседании тарифной комиссии рассматривался вопрос об изменении тарифа на проезд в городском общественном транспорте. В работе комиссии приняли участие заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева, депутаты Пермской городской Думы Сергей Богуславский и Арсен Болквадзе, начальник департамента дорог и транспорта администрации Перми Анатолий Путин.



Как сообщили в департаменте дорог и транспорта, на рассмотрение депутатов Пермской городской Думы будет вынесен тариф на проезд в общественном транспорте в размере 26 рублей. Также изменение предусматривает предоставление скидки при безналичной оплате проезда в общественном транспорте. По новой методике расчета стоимости разового билета за наличные может составить 26 рублей, за безналичный расчет – 24 рубля. Эти цифры являются средними показателями по городам Приволжского федерального округа.



Отметим, что по такому дифференцированному принципу уже работают многие города страны. Так, разовый билет за наличный расчет в Самаре сегодня составляет 28 рублей, за безналичный – 23 рубля, в Казани – 27 рублей и 25 рублей соответственно. В Нижнем Новгороде разовый билет при оплате наличными средствами стоит 28 рублей, безналичными и по пересадочному билету – 26 рублей.

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