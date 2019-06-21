В 2020 году улучшить жилищные условия в Прикамье смогут около 3 тысяч семей

16:08 | 30.09.2019

30 сентября на заседании правительства Пермского края обсудили предложения по дополнительной социальной поддержке жителей региона.



В 2020 году на поддержку всех категорий граждан планируется направить 25,2 млрд рублей. Это на 2 млрд рублей больше, чем в 2019 году. Ожидается, что поддержку получат более 830 тысяч человек.



В 2020 году впервые объем по программе «Молодая семья» превысит 1 млрд рублей. Губернатор Максим Решетников ранее заявил, что Пермскому краю удалось получить от федерального правительства на сертификаты по «Молодой семье» по 385,5 млн рублей на 2020, 2021 и 2022 годы. «Эти деньги пойдут на 35-процентные выплаты, - отметил Максим Решетников. – Плюсом увеличили финансирование нашей региональной программы по 10-процентным выплатам – до 500 млн рублей ежегодно на всю трехлетку».



По словам министра социального развития Пермского края Павла Фокина, в 2020 году количество молодых семей, которые смогут улучшать жилищные условия, составит около 3 тысяч. «Средства предусмотрены на трехлетку, за это время мы практически полностью сможем закрыть сформировавшуюся в прошлые годы очередь», - подчеркнул министр.



Объем выплат по компенсации в 35% увеличен в 7 раз по сравнению с прошлым годом. В 2020 году около 700 семей Пермского края смогут получить компенсацию 35% (по федеральной программе) и порядка 2200 - 10% (по региональной программе). Для сравнения, в 2019 году такие сертификаты получили 1860 семей.



Социальная выплата по программе «Молодая семья» может быть направлена на ипотеку, на покупку жилой недвижимости, а также на строительство жилья. Средства, полученные по краевой программе, могут быть направлены на реконструкцию и завершение ранее начатого строительства. Такое направление не предусмотрено федеральной программой. Размер социальной выплаты определяется исходя из 42 кв. м на семью из двух человек и по 18 кв. м на каждого члена семьи, если в семье трое и более членов семьи.

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