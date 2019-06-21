На конкурс инициативного бюджетирования жители Прикамья заявили 343 проекта

15:35 | 30.09.2019

Как сообщает министерство территориального развития Пермского края, прием проектов-участников конкурса продлится до конца рабочего дня 30 сентября. Итоги конкурса будут подведены не позднее 28 октября.



В 2019 году предполагается реализовать порядка 190 инициатив граждан, в бюджете Прикамья предусмотрено 144,3 млн рублей на реализацию инициатив граждан.



С 2019 года все проекты конкурса размещаются на портале «Управляем вместе» (https://vmeste.permkrai.ru/open_data/category/6/program/2020). В то же время для участия в отборе необходимо обязательно направить проект в минтерразвития Прикамья в распечатанном виде. На данный момент на участие в конкурсе представлено 343 проекта, из них 313 проектов уже размещены на портале «Управляем вместе».



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал значимость реализации подобных проектов, поскольку они разработаны при непосредственном участии жителей края. По словам главы региона, с помощью механизмов поддержки удается решать такие локальные задачи, как создание детских площадок, благоустройство парков и скверов, приведение в порядок памятников, небольшой ремонт дорог, тротуаров и объектов коммунальной сети.



Напомним, в 2018 году на участие в конкурсе было подано 446 проектов от жителей Прикамья, реализовано по итогам года 170 инициатив граждан. Они были связаны со строительством детских и спортивных площадок, ремонтом тротуаров, водопроводов, скважин, благоустройством территорий.

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