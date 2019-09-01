Отопительный сезон в регионах ПФО держится на особом контроле полномочного представителя президента РФ

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17:36 | 26.09.2019
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По словам заместителя полпреда, подготовка к отопительному сезону соответствует темпам прошлого года и находится на завершающей стадии: «В каждом регионе ведется большая работа, в срок до 15 ноября все муниципальные образования должны получить паспорта готовности. До этого времени регионы должны устранить недостатки, выявленные контрольно-надзорными органами».
Алексей Кузьмицкий также подчеркнул, что «в каждом регионе должна быть выстроена эффективная система взаимодействия и координации всех органов власти и экстренных служб реагирования для оперативного устранения коммунальных аварий».
В ходе окружного заседания заместитель полпреда акцентировал внимание регионов и на вопросах ликвидации задолженности предприятий ЖКХ за потребленные ресурсы, модернизации коммунальной инфраструктуры. «Важно более активно принимать меры по привлечению частных инвестиций для модернизации инфраструктурных объектов сферы ЖКХ, в том числе с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, а также через передачу коммунальных объектов в концессию», – заключил Алексей Кузьмицкий.
В Пермском крае на 25 сентября 2019 года техническая готовность котельных, теплосетей, водопроводных, канализационных и электросетей составляет 100%. Готовность к отопительному сезону 4942 объектов социальной сферы полностью обеспечена. В Перми подавать тепло в квартиры горожан начали по заявкам управляющих организаций с 9 сентября 2019 года.
Ранее из-за большого количества жалоб от жителей края в социальных сетях на отсутствие или слабое отопление губернатор края Максим Решетников поручил заместителю председателя правительства Антону Удальеву, курирующему блок ЖКХ, принять меры по скорейшей подаче тепла в многоквартирные дома. По данным на 24 сентября, в 85 многоквартирных домах края отсутствовало отопление. Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края направила в краевую прокуратуру перечень этих домов. Также губернатор поставил отраслевому министерству задачу разобраться в причинах срыва подачи тепла в дома и передать информацию в прокуратуру для принятия мер административного наказания по отношению к должностным лицам.
Всего в регионе подготовлено к зиме почти 27 тыс. многоквартирных домов, свыше 5 тыс. объектов социальной инфраструктуры, а также более 1,4 тыс. котельных и порядка 64 тыс. км коммунальных сетей.
© «Вечерние ведомости»
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