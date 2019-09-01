Отопительный сезон в регионах ПФО держится на особом контроле полномочного представителя президента РФ

17:36 | 26.09.2019

Заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий провел совещание по подготовке и проведению отопительного сезона в регионах Приволжского федерального округа. На нем он поставил задачу властям регионов и коммунальным службам обеспечить бесперебойную и надежную работу теплоэнергетического комплекса в осенне-зимний период. «Подготовка к отопительному сезону и его прохождение в регионах округа – на постоянном контроле аппарата полномочного представителя. Эта тема наиболее чувствительная для жителей. Органы власти всех уровней и коммунальные службы должны обеспечить бесперебойную работу, чтобы в детских садах, школах, больницах, жилых домах было отопление, тепло. Это одна из ключевых задач в осенне-зимний период», – отметил Алексей Кузьмицкий.



По словам заместителя полпреда, подготовка к отопительному сезону соответствует темпам прошлого года и находится на завершающей стадии: «В каждом регионе ведется большая работа, в срок до 15 ноября все муниципальные образования должны получить паспорта готовности. До этого времени регионы должны устранить недостатки, выявленные контрольно-надзорными органами».



Алексей Кузьмицкий также подчеркнул, что «в каждом регионе должна быть выстроена эффективная система взаимодействия и координации всех органов власти и экстренных служб реагирования для оперативного устранения коммунальных аварий».



В ходе окружного заседания заместитель полпреда акцентировал внимание регионов и на вопросах ликвидации задолженности предприятий ЖКХ за потребленные ресурсы, модернизации коммунальной инфраструктуры. «Важно более активно принимать меры по привлечению частных инвестиций для модернизации инфраструктурных объектов сферы ЖКХ, в том числе с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, а также через передачу коммунальных объектов в концессию», – заключил Алексей Кузьмицкий.



В Пермском крае на 25 сентября 2019 года техническая готовность котельных, теплосетей, водопроводных, канализационных и электросетей составляет 100%. Готовность к отопительному сезону 4942 объектов социальной сферы полностью обеспечена. В Перми подавать тепло в квартиры горожан начали по заявкам управляющих организаций с 9 сентября 2019 года.



Ранее из-за большого количества жалоб от жителей края в социальных сетях на отсутствие или слабое отопление губернатор края Максим Решетников поручил заместителю председателя правительства Антону Удальеву, курирующему блок ЖКХ, принять меры по скорейшей подаче тепла в многоквартирные дома. По данным на 24 сентября, в 85 многоквартирных домах края отсутствовало отопление. Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края направила в краевую прокуратуру перечень этих домов. Также губернатор поставил отраслевому министерству задачу разобраться в причинах срыва подачи тепла в дома и передать информацию в прокуратуру для принятия мер административного наказания по отношению к должностным лицам.



Всего в регионе подготовлено к зиме почти 27 тыс. многоквартирных домов, свыше 5 тыс. объектов социальной инфраструктуры, а также более 1,4 тыс. котельных и порядка 64 тыс. км коммунальных сетей.

© «Вечерние ведомости»