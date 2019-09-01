В Перми открывается площадка «Точка кипения» для диалога бизнеса, науки и образования

17:21 | 26.09.2019

26 сентября в рамках Межрегионального экспортного форума (МЭФ) на Заводе Шпагина глава Прикамья Максим Решетников осмотрел площадку развивающего образовательного пространства «Точка кипения», которое начнет работать уже с 27 сентября.



Специализация пространства в Перми – технологический прорыв. Предполагается, что его помогут осуществить инновационные, образовательные, культурные и социальные проекты, которые будут разрабатываться и реализовываться на базе «Точки кипения» силами различных пермских сообществ. Проект реализуется при поддержке Агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ». В России с 2014 года уже открыто 40 таких пространств. В этом году к проекту присоединилась и Пермь.



По словам общественного лидера «Точки кипения – Пермь», руководителя направления «Экосистема НТИ» Агентства инвестиционного развития Пермского края Николая Косвинцева, «Точка» – это развивающее пространство для коллективной работы: «По физической архитектуре это коворкинг, а по смысловой – это пространство, в котором проектируют и приближают образ будущего: новых отраслей, новых сфер и новых рынков».



Губернатор Пермского края Максим Решетников осмотрел территорию «Точки кипения», пообщался с ее создателями. В частности, глава Прикамья поинтересовался, где можно посмотреть расписание мероприятий, которые будут проводиться в рамках проекта. По словам руководителя «Точки» Натальи Зинеман, это можно сделать на сайте пространства. Глава Прикамья поставил перед кураторами проекта задачу обеспечить доступ ко всем ресурсам площадки и работать с 8:00 до 20:00 ежедневно.



Николай Косвинцев отметил, что «Точка кипения – Пермь» на Заводе Шпагина – это площадка, открытая для всех: «Любой желающий, от ребенка до взрослого, от новичка до профессионала, может сюда прийти, чтобы провести свое мероприятие или посетить любое из тех, что будут здесь проходить». Также на площадке можно протестировать свою бизнес-идею и собрать проектную команду для ее реализации. При этом пермское пространство взаимосвязано с «Точками» по всей стране, что позволит профессионалам и активистам, разделенным географически, общаться друг с другом.



Как сообщил Николай Косвинцев, в скором времени планируется создание площадок в других странах, которые нацелены на технологический экспорт. Они также будут работать в единой сети. В связи с этим губернатор указал на необходимость наладить взаимодействие с Пермским государственным медицинским университетом, который сможет привлечь иностранных студентов, обучающихся в Перми, в «Точку кипения».



Отметим, в рамках форума будет организовано 45 тематических мероприятий «Точки кипения». Их участники познакомятся с заделами и перспективами применения фотонных технологий, которые стремительно разрабатываются пермскими предприятиями – участниками кластера «Фотоника», спроектируют экосистемные условия, необходимые для осуществления пермскими компаниями и предприятиями, университетами и научными институтами технологического прорыва на мировую арену. Участники мероприятий образовательных треков узнают о мировых трендах в образовании, познакомятся с «палитрой» пермских технических и околотехнических кружков, спроектируют мировой университет будущего.



«Точка кипения» будет работать по 12 направлениям: «Мировой университет», «Фотоника: центр компетенций НТИ», «НТИ: экосистема и технопрорыв», «Новое социальное», «Generations Guied: правила управления», «Клуб мышления», «Кружковое движение НТИ», Startup {kids, teens, students}, «Школа: перезагрузка», «Проектирование будущего», «Хэлснет: управление здоровьем» и «Лидеры будущего». До 2022 года в пространстве «Точки» запланировано порядка 400 мероприятий регионального уровня.

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