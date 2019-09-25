Облик Перми на время фестиваля «Просвет» преобразят световые инсталляции

14:17 | 26.09.2019

12-13 октября в Перми пройдет первый фестиваль света «Просвет». Лучшие российские художники в области аудиовизуального искусства на несколько дней преобразят облик Перми.



В знаковых местах города развернутся масштабные мультимедийные шоу и световые инсталляции. Центральными локациями фестиваля станут здание Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского, телебашня РТРС, завод имени Шпагина, арт-объект «Пермские ворота». Они создадут своего рода галерею современного искусства под открытым небом.



Часть инсталляций посетители фестиваля смогут оценить на протяжении дня, а самые масштабные шоу будут представлены в вечерние часы.



Среди участников фестиваля «Просвет» - художники и творческие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми: Dreamlaser, Tundra, 404.Zero, Максим Жестков, Вадим Эпштейн, ILLUMINARIUM3000, Александр Погребецкий, Зорик Истомин, Alex Etеwut, PITCH, Даниил Левченко, InteractiveDep, Евгений Коваленко, Николай Славянов, Александр Краснолуцкий, Илья Абраменко.



Куратор фестиваля - Влад Александров, архитектор и режиссер мультимедийных шоу, обладатель российских и международных наград фестивалей событийного маркетинга и рекламы EuBea, Autovision, Eventex, ADCR Awards, Серебряный Меркурий, Идея, Событие года и т.д.



Вход на площадки фестиваля свободный.



Фестиваль проходит при поддержке проекта «Пермский период. Новое время». Генеральный технический партнер фестиваля – нижегородская компания Dreamlaser (специализируется на проведении лазерных и мультимедийных шоу).

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