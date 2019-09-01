Более 12 тысяч прикамцев с заболеваниями системы кровообращения получат бесплатные лекарства

16:29 | 25.09.2019

В Пермском крае в целях снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний продолжают дополнительно обеспечивать лекарствами граждан, страдающих определенными болезнями системы кровообращения. Препараты уже начали выдавать. В общей сложности их бесплатно получит более 12 тыс. пациентов, сообщает краевое министерство здравоохранения. Всего на эти цели из краевого бюджета направлено порядка 100 млн рублей.



Пилотный проект по дополнительному обеспечению лекарствами запущен в Пермском крае по распоряжению губернатора Максима Решетникова в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.



Ранее глава Прикамья отмечал, что только по каждому десятому жителю края соблюдается предписанный стандарт лечения: «И люди зачастую сами, начав лечиться, потом бросают: чуть лучше стало – и все. Меры, которые мы принимаем, должны существенно повысить выполнение стандарта лечения и, следовательно, снизить смертность. Это и есть наша цель». Помимо получения лекарств, пациент в данной программе регулярно наблюдается кардиологом и своевременно проходит обследование. Это позволяет не только уберечь больного от тяжелых последствий, но и обеспечить качественное диспансерное наблюдение.



Организация и контроль дополнительного лекарственного обеспечения жителей Прикамья с определенными заболеваниями системы кровообращения осуществляется Клиническим кардиологическим диспансером. Среди препаратов, которые будут выдавать пациентам, «Ацетилсалициловая кислота», «Аторвастатин», «Клопидогрел».



По словам главного врача ГБУЗ ПК «Краевая больница им. Вагнера Е.А.» г. Березники Михаила Суханова, ежемесячная покупка препаратов представляет собой довольно крупные траты, особенно для пенсионеров: «Раньше, если по каким-либо причинам наши пациенты, перенесшие операции, не пили таблетки регулярно, у них случались повторные инфаркты. Теперь, благодаря региональной программе и нацпроекту, мы можем это регулировать и исключить негативные последствия, а тем самым продлить жизнь нашим гражданам».



Бесплатные лекарства предназначены для граждан, прикрепленных по полису ОМС и выписанных с 1 января 2019 года из круглосуточного стационара после перенесенной сосудистой катастрофы (нестабильной стенокардии либо инфаркта) или операции, связанной с атеросклеротическим поражением сердечно-сосудистой системы. Общий период дополнительного лекарственного обеспечения составляет 12 месяцев со дня выписки, а отпуск лекарств осуществляется на основании рецепта в объеме потребности пациента на 3 месяца. Таким образом, первая выписка рецепта производится в последний день пребывания гражданина в круглосуточном стационаре, вторая и последующие – в амбулаторных условиях врачом-кардиологом. Условием выписки рецепта на амбулаторном этапе является ежеквартальное прохождение гражданином инструментальных и лабораторных исследований в медицинской организации по месту прикрепления в соответствии с планом наблюдения. Список государственных учреждений здравоохранения Пермского края, где можно получить вышеперечисленные лекарства, имеется во всех медицинских организациях.



В Прикамье в рамках нацпроекта «Здравоохранение» активно ведется работа по снижению смертности от кардиологических заболеваний. Согласно показателям нацпроекта, к 2024 году в регионе смертность от болезней системы кровообращения должна снизиться до 510 случаев на 100 тыс. населения (на конец 2017 года этот показатель был равен 668,5 человека на 100 тыс. населения).

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