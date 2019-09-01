ИГЖН и прокуратура Пермского края проверят работу УК, по вине которых сорвана подача тепла в дома

15:48 | 25.09.2019

Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края направила в краевую прокуратуру перечень домов, в которых по состоянию на 24 сентября отсутствует тепло. Речь идет о 85 многоквартирных домах на территории региона: 48 из них находятся в Перми, 17 домов – в Березниках, 10 домов – в Кунгуре.



Из-за большого количества жалоб от жителей края в социальных сетях на отсутствие или слабое отопление губернатор Прикамья Максим Решетников поручил заместителю председателя правительства Антону Удальеву, курирующему блок ЖКХ, принять меры по скорейшей подаче тепла в многоквартирные дома. Также губернатор поставил задачу отраслевому министерству разобраться в причинах срыва подачи тепла в дома и передать информацию в прокуратуру для принятия мер административного наказания по отношению к должностным лицам.



По словам Антона Удальева, управляющие компании и товарищества собственников жилья обязаны были подготовить внутридомовые тепловые сети к подаче теплоносителя, однако в некоторых домах этого не было сделано. «Первоочередной задачей сейчас остается подача тепла в оставшиеся дома. Для экстренной подготовки ряда домов правительство по договоренности с «Газпромом» и «Новогор-Прикамье» привлекло рабочих этих организаций. При этом причины отсутствия тепла различны. В ряде случаев при подаче теплоносителя произошли порывы в сетях. Есть и такие прецеденты, когда ТСЖ просто отказывается подавать тепло в дом, считая, что таким образом сэкономит на отоплении», – сообщил Антон Удальев.



Всего в регионе подготовлено к зиме почти 27 тыс. многоквартирных домов, свыше 5 тыс. объектов социальной инфраструктуры, а также более 1,4 тыс. котельных и порядка 64 тыс. км коммунальных сетей.



Напомним, в 2019 году в Пермском крае стартовала комплексная программа по модернизации систем теплоснабжения в муниципалитетах. Программа позволит значительно повысить качество коммунальных услуг для 400 тыс. жителей края. На эти цели на ближайшие три года предусмотрено 1,5 млрд рублей. В текущем году 13 наиболее проблемным территориям выделено порядка 500 млн рублей.

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