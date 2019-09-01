Пермские спортсмены выиграли 43 медали международного фестиваля подводного спорта

18:32 | 24.09.2019

С 18 по 22 сентября в Таиланде проходил международный фестиваль подводного спорта.



В соревнованиях приняли участие спортсмены из Франции, Ирана, Гонконга, Таиланда, России. В церемонии открытия фестиваля приняли участие представители олимпийского комитета Таиланда.



В рамках фестиваля прошли спортивные мероприятия – Кубок мира по спортивному дайвингу, международные соревнования по плаванию в ластах и фридайвингу, марафонские заплывы в ластах «Пхукетская миля».



Пермский край представляли воспитанники спортивной школы водных видов спорта Перми. Пермские спортсмены выиграли 17 золотых, 14 серебряных, 12 бронзовых медалей.

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