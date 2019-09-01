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18:02 | 24.09.2019
В Прикамье по госпрограмме переселения за пять лет переехали 2 тысячи квалифицированных кадров
В ММЦ глава Прикамья провел выездное совещание по вопросам миграции в регионе. В совещании приняли участие начальник Главного управления МВД России по Пермскому краю, генерал-майор полиции Михаил Давыдов, а также представители прокуратуры и органов исполнительной власти Пермского края.
Одной из тем обсуждения стала реализация в регионе программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Программа была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным в 2006 году.
Как отметила в своем докладе директор департамента социальной политики аппарата правительства Пермского края Елена Кравчук, за последние пять лет в регион по этой программе переехало более 4 тыс. наших соотечественников, включая членов семей. 82% из них – лица трудоспособного возраста. Среди подавших заявление на участие в программе переселения порядка 2 тыс. имеют высшее или среднее специальное образование. «Очень важно, что такие отрасли, как образование и здравоохранение, пополняются также за счет участников программы. В край за пять лет по программе прибыло более 300 медработников, 400 педагогов, около 600 специалистов технических специальностей, в том числе 130 работающих в сфере IT-технологий», – отметила Елена Кравчук.
Для того чтобы и дальше привлекать в Прикамье специалистов по программе добровольного переселения соотечественников, краевыми властями по согласованию с Правительством РФ в апреле был внесен ряд изменений в региональную программу. Ранее, чтобы стать участником программы по переселению, специалистам с высшим и средним образованием требовался стаж по востребованной специальности на рынке труда Пермского края в течение последних пяти лет. Это ограничение было снято. Также участниками программы могут стать студенты вузов и средних профессиональных учебных заведений, в том числе первокурсники. С апреля были сняты ограничения и для студентов. Кроме того, аргументом для переселения в Пермский край теперь может выступать наличие собственного жилья на территории региона или стажа работы в сферах государственной или военной службы.
Елена Кравчук отметила, что в дальнейшем планируется в первую очередь вовлекать в программу по переселению соотечественников тех иностранных граждан, которые уже учатся в вузах и средних профессиональных учебных заведениях на территории Пермского края, а также тех, у кого имеется вид на жительство или разрешение на временное пребывание.
По итогам заседания Максим Решетников поручил министерству образования и науки Пермского края тщательно проработать вопрос организации экспорта образования по программе переселения соотечественников по аналогии с целевым обучением. «Это же хорошо, когда студент сначала приезжает к нам учиться, платит за учебу, получает образование в наших вузах по тем специальностям, которые нашей экономике нужны. Необходимо продумать условия для привлечения таких граждан», – подчеркнул губернатор. Кроме того, глава Прикамья поручил при содействии краевого минпромторга обсудить возможности участия в программе переселения иностранных специалистов, приезжающих для работы на крупнейшие предприятия региона: «Вот, пожалуйста, нашли специалиста за рубежом – привлекайте, сообщайте ему, что нужны такие-то документы и через год-два он и его семья могут получить гражданство. Это позволит привлечь новые силы в экономику края».
Отметим, с 2014 года, помимо федеральных мер поддержки, в Пермском крае для переселенцев был введен ряд региональных мер. В частности, соотечественники, желающие получить гражданство РФ и переехать жить в Пермский край, могут рассчитывать на компенсацию расходов в размере 5 тыс. рублей по переводу с иностранного языка на русский и нотариальному заверению документов, необходимых для переезда в Прикамье. Также с 2014 года в Пермском крае введено бесплатное медицинское обследование участников программы и членов их семей на наличие социально значимых заболеваний. Начиная с 2016 года в Прикамье предоставляется единовременная выплата на детей – участников программы в размере 5 тыс. рублей (на каждого ребенка). Этой мерой за три года воспользовались 255 семей с детьми.
© «Вечерние ведомости»
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