Пермь: новости дня
18:23 | 23.09.2019
В 2020 году Горнозаводск примет чемпионат России по спортивному ориентированию
Максим Решетников осмотрел спортзал лагеря, два жилых корпуса, пищеблок. Стоит отметить, что столовая лагеря ремонтируется в рамках программы развития муниципалитета, сформированной по принципу «1+1» (сэкономленные от объединения территории средства удваиваются со стороны краевого бюджета). На ремонт было направлено свыше 1 млн рублей, из них 50% предоставил муниципалитет, 50% – краевой бюджет. Работы намечено завершить в 2019 году.
Губернатор оценил состояние имущественного комплекса, отметив, что база у лагеря хорошая, но необходимо развивать площадку, привлекая в том числе гранты министерства образования и министерства спорта Пермского края.
Заместитель главы администрации Горнозаводска Валентина Зерова в ходе осмотра объекта отметила, что на базе лагеря планируется создать зональный центр патриотического воспитания, который объединит муниципалитеты ассоциации «Союз»: Чусовой, Лысьву, Кизел, Горнозаводск и др. «В этом году мы попробовали сделать одну смену такой направленности. Очень понравилось!» – сообщила Валентина Зерова. С соответствующим предложением горнозаводские власти уже обратились в краевой центр по патриотическому воспитанию – ГАУ АО «Патриот». Также у городских властей есть намерение создать на базе лагеря и расположенного рядом санатория «Алит» единый спортивный туристический кластер.
Сейчас в лагере проводится интернет, в лесном массиве ведутся работы по подготовке «сетки» для будущих лыжных трасс (более 60 км). Решается вопрос об оборудовании туалетов и душевых для приема большого количества участников на время соревнований. Также необходимо будет выполнить косметический ремонт некоторых помещений.
Лагерь расположен на площади 6,7 га в лесном массиве, в 5 км от Горнозаводска. Ежегодно в летние, осенние и зимние смены здесь отдыхает более 400 ребят в возрасте от 6 до 17 лет. Инфраструктура лагеря позволяет проводить здесь соревнования федерального уровня. Здесь есть обширный лесной массив, отапливаемые корпуса, спортзал.
Отметим, в Горнозаводске находится сильнейшая в России школа по спортивному ориентированию. В этом году один из ее воспитанников, Владислав Киселев, занял первое место в спортивном ориентировании на лыжах в рамках Всемирной зимней Универсиады в Красноярске.
В 2019 году в Прикамье запланировано обеспечить отдыхом и оздоровлением не менее 280 тыс. детей. Для этого в консолидированном бюджете края предусмотрено 740 млн рублей, что на 49 млн больше, чем в прошлом году. Во время летних каникул 2019 года в Прикамье работало 1240 загородных, санаторных, профильных и тематических лагерей и объединений.
Особое внимание в регионе уделяется летнему оздоровлению и занятости детей из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Таких ребят в Прикамье 116 тыс.
© «Вечерние ведомости»
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