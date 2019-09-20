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02:54 | 22.09.2019
Межремонтный период дороги Северного широтного коридора в Прикамье увеличится вдвое благодаря нацпроекту
Губернатор поинтересовался, как происходит ликвидация колеи и как использование технологии регенерации влияет на темп работ и возможные сроки эксплуатации дороги.
По словам директора компании-подрядчика ООО «СКФ «АТМ» Айка Аветисяна, пучина, так называемая колея, образуется вследствие высокой нагрузки на дорогу, в частности, высокого трафика большегрузов. На данном участке строители проводят укрепление основания и регенерацию дороги, что позволит сделать дорогу более износостойкой: период между ремонтами может увеличиться в два раза. Кроме того, при проведении регенерации асфальт не вывозится, а тут же перерабатывается и далее укладывается заново, что повышает скорость работ. «На этом объекте нам осталось только уложить верхний слой покрытия. Это займет около недели», – сообщил строитель.
Появление колеи на дороге обусловлено большим трафиком крупногабаритного и грузового транспорта, который, в том числе транзитом, следует в Свердловскую область. До ремонта местами дорога была продавлена до 15 см, что значительно снижало безопасность движения по ней.
Как отметил губернатор Максим Решетников, промышленность в регионе активно развивается, увеличиваются объемы производства, открываются новые предприятия, а вследствие этого растет и транспортный поток. «Важно, что мы используем технологию регенерации. Она позволяет не только устранить существенные недостатки покрытия, но и продлить срок службы дороги после ремонта. В следующем году холодная регенерация будет проведена и на других участках дороги Горнозаводск – граница Свердловской области. Запланированы работы на площади почти 12 тыс. кв. м, подрядчик уже найден, контракт заключен. Стоимость только этих работ в рамках ремонта превысит 43 млн рублей», – рассказал Максим Решетников. В 2020 году намечен ремонт еще трех участков трассы на Свердловскую область общей протяженностью более 40 км.
По итогам инспекции глава региона дал поручение ввести осмотренный участок в эксплуатацию до конца строительного сезона, пока позволяет погода. Руководитель Управления автодорог и транспорта Сергей Сабуров пояснил, что основной объем работ уже завершен, а с применением новых технологий класть асфальт можно и при температуре до минус пяти градусов.
Напомним, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным, в этом году будет отремонтировано 55 объектов. Дорожный фонд Пермского края на 2019 год составляет 15,7 млрд рублей.
© «Вечерние ведомости»
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