В выходные в Перми начнется ремонт на улице Героев Хасана от Хлебозаводской до ТЦ «Шоколад»

18:03 | 20.09.2019

Движение будет осуществляться по одной полосе в сторону центра и по существующему разворотному кольцу в сторону Липовой горы. Подрядчик ведет работы сразу на двух участках, чтобы сократить период неудобств для водителей.



В рамках реконструкции улицы Героев Хасана будут демонтированы сети наружного освещения по четной стороне улицы на участке от Бродовского тракта до улицы Василия Васильева и от улицы Хлебозаводской до съезда к ТЦ «Шоколад». В качестве мер для безопасного движения автомобилистов и пешеходов будут выставлены все необходимые дорожные знаки и ограждения с аварийной подсветкой, нанесена временная дорожная разметка.



В ночь с 21 на 22 сентября участке от улицы Хлебозаводской до ТЦ «Шоколад» будет введено ограничение движения транспорта. До конца ноября движение в этом месте будет осуществляться по одной полосе в сторону центра города и по существующему разворотному кольцу в сторону Липовой горы. В то же самое время продолжаются работы на участке от улицы Василия Васильева до Бродовского тракта. Подрядчик будет вести работы параллельно сразу на двух участках, чтобы ускорить ход ремонта и сократить период неудобств для водителей.



В связи с этим, всем дорожным службам дана команда заранее предпринять все необходимые меры для минимизации транспортных заторов во время строительных работ. В частности, для равномерных интервалов движения по маршруту будет скорректировано расписание автобусного маршрута №19 «Ипподром – микрорайон Липовая гора», организован мониторинг ситуации с помощью автоматизированной системы управления дорожным движением. В случае затруднения движения будут перенастроены светофоры.



Напомним, работы по реконструкции улицы Героев Хасана на участке от улицы Василия Васильева до Бродовского тракта начались в ночь с 4 на 5 сентября. В данный момент подрядчик выполняет демонтаж дорожного покрытия, тротуара, ведет работы по устройству канализации и замене сетей наружного освещения. Реконструкция улицы на участке от Бродовского тракта до улицы Васильева идет с опережением графика.



В целом, в ходе реконструкции на участке от улицы Васильева до улицы Хлебозаводской будет устроено шесть полос движения, по три в каждую сторону, с разделительной полосой между ними. Вдоль улицы будут устроены тротуары с двух сторон и велодорожка. Кроме того, в ходе строительства будет применено новое для Перми технологическое решение, связанное с организацией дорожного движения. Взаимодействие автомобилей и пешеходов будет сведено к минимуму. Технология «отнесенный поворот» позволит машинам, которым необходимо совершить поворот, делать это до пешеходного перехода. Соответственно, пересекать его будут только те машины, которые проезжают прямо. Такой способ организации дорожного движения будет применен в Перми впервые. Строительство этого участка – завершающий этап глобальной реконструкции «ворот города». Работы будут вестись поэтапно и полностью закончатся в 2021 году.

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