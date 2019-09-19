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13:14 | 20.09.2019

В рамках ПИПФ-2019 жители Прикамья смогут посетить выставку о работе железной дороги

С 16 по 18 октября в рамках Пермского инженерно-промышленного форума-2019 (ПИПФ) АО «Российские железные дороги» презентует жителям Перми передвижной выставочно-лекционный комплекс (ПВЛК), состоящий из девяти вагонов – восьми экспозиционных и одного лекционного, с оборудованием для показа видеороликов в формате 3D. Попасть в ПВЛК можно будет с 10:00 до 19:00 по местному времени.

В вагонах развернуты экспозиции, демонстрирующие инновационные проекты в сфере железнодорожного транспорта, энергетики. Отдельный вагон иллюстрирует историю развития отечественного железнодорожного транспорта. Есть в экспозиции и действующие макеты. Можно увидеть работу железнодорожной станции, принцип организации перевозок в угольном терминале порта Усть-Луга и другие макеты. Наряду с этим в ПВЛК демонстрируются примеры использования нанотехнологий в железнодорожной отрасли, промышленности, медицине и повседневной жизни.

Кроме того, 17 октября для участников и гостей форума состоится рабочая сессия АО «РЖД Логистика» совместно с ПАО «Трансконтейнер» по вопросам транспортировки продукции пермских предприятий в другие регионы России и за рубеж.

Главным спикером сессии выступит директор екатеринбургского филиала АО «РЖД Логистика» Дмитрий Аношкин. По его словам, богатый опыт компании в транспортно-логистическом обслуживании различных промышленных предприятий позволяет поделиться реальными достижениями «РЖД Логистики» с участниками выставки. Дмитрий Аношкин расскажет об организации «грузовых экспрессов», отправке вагонов строго по установленному графику, что позволяет сократить транзитное время и за счет этого снизить стоимость перевозки для грузовладельцев.

Не менее актуальной для промышленников темой для обсуждения станет контейнеризация потоков, способы организации и опыт управления цепями поставок для промышленных предприятий. В ходе дискуссии планируется обсудить основные экспортные направления, прежде всего возможности партнерских отношений с Китайской Народной Республикой и странами Европы, а также сдерживающие факторы в развитии экспорта и способы их преодоления.

АО «РЖД» уже не первый год является партнером и активным участником Пермского инженерно-промышленного форума. В прошлом году на площадке форума состоялась выездная сессия по рассмотрению возможностей кооперации предприятий Пермского края с АО «Российские железные дороги», а на станции Пермь I впервые в Прикамье был представлен новейший газотурбовоз, работающий на природном газе.

Как отметил ранее глава региона Максим Решетников, кооперация «Российских железных дорог» с пермскими предприятиями – это дополнительная загрузка заказами: «У РЖД есть четкая программа технического перевооружения, активно вводится новая продукция».

Напомним, Пермский инженерно-промышленный форум, участниками которого ежегодно становятся ведущие отраслевые компании региона и России, состоится 17–18 октября 2019 года на Заводе Шпагина. Регистрация участников уже открыта и доступна на сайте форума http://engineerforum.ru/signup.

© «Вечерние ведомости»

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