В Прикамье принято решение по финансированию частных образовательных организаций

18:49 | 19.09.2019

Во втором чтении принят законопроект, который наделяет органы местного самоуправления полномочиями по финансированию частных дошкольных и общеобразовательных организаций.



Законопроект разработан в целях передачи муниципалитетам Прикамья полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях. Это связано с необходимостью более четкого учета и контроля за расходами бюджетных средств, как со стороны органов исполнительной власти края, так и со стороны органов местного самоуправления. В настоящее время субсидию из бюджета Пермского края получают 78 частных дошкольных образовательных организаций и 12 общеобразовательных.



В ходе работы между первым и вторым чтением были уточнены наименования органов местного самоуправления Пермского края, добавлены муниципальные округа, а в качестве органа финансового контроля – Контрольно-счетная палата. Также конкретизирован срок вступления закона в силу – с 1 января 2020 года, но не ранее чем через 10 дней после его официального опубликования.

© «Вечерние ведомости»