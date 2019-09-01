Досрочно прекращены полномочия двух депутатов ЗС Пермского края

18:44 | 19.09.2019

На сентябрьском заседании принято решение о досрочном прекращении полномочий двух парламентариев Законодательного собрания Пермского края: Александра Шалаева и Егора Заворохина. Депутаты приняли соответствующие постановления.



Александр Шалаев был избран депутатом краевого парламента по одномандатному округу №13. Егор Заворохин – по одномандатному округу №2.

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