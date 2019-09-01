Налоговые отчисления в муниципалитеты Пермского края изменятся

18:40 | 19.09.2019

Депутаты во втором чтении приняли закон, который меняет норматив отчислений в бюджеты муниципалитетов.



Для муниципальных районов норматив отчисления по налогу на доходы физических лиц составит 17%, для городских и муниципальных округов – 18,5%. Ранее в бюджет муниципальных районов поступало 22% от сбора НДФЛ. По транспортному налогу принято решение передать на муниципальный уровень 100% отчислений, хотя раньше отчисления от этого налога делились между бюджетами муниципалитета и поселения по 50%.



Также законопроект возвращает на муниципальный уровень отчисления по НДФЛ и по единому сельскохозяйственному налогу, переданные на уровень сельских поселений, в размере 8% и 20% соответственно. Согласно Бюджетному кодексу РФ данные нормативы подлежат зачислению в казну муниципальных районов.

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