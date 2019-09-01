В Пермском крае изменяется патентная и упрощенная система налогообложения

16:37 | 19.09.2019

В первом чтении принят проект закона по изменению патентной и упрощенной системы налогообложения в Пермском крае. Документ внесен по инициативе губернатора Пермского края.



Законопроектом предлагается изменить дифференциацию территорий действия патентов по группам муниципальных образований Пермского края и установить шесть групп муниципальных образований с выделением г. Перми в отдельную первую группу. Кроме того, корректируются размеры потенциально возможного годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, по группам муниципальных образований Пермского края.



Также расширен перечень дополнительных видов предпринимательской деятельности, относящихся к бытовым услугам, следующими видами: мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг, производство деревянной тары и работы по возведению жилых зданий, хозяйственных построек.



Отменяется дифференциация по маршрутам по виду деятельности «оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом», по видам товаров для розничной торговли по виду деятельности «розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с торговым залом» и по типам предприятий общественного питания, оказывающих услуги через объекты организации общественного питания с залом обслуживания посетителей, по виду деятельности «услуги общественного питания». Также по данным видам деятельности отменена дифференциация годового дохода в зависимости от количества объектов.



В части упрощенной налоговой системы отменяется ограничение по средней численности работников в сфере гостиничного бизнеса и в сфере общественного питания.



Вводятся дифференцированные ставки для налогоплательщиков, являющихся резидентами технопарков в сфере высоких технологий или резидентами индустриальных (промышленных) парков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, - 7%; выбравших в качестве объекта налогообложения доходы - 2%.

© «Вечерние ведомости»