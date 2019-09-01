В Прикамье законодательно урегулируют платежи за вывоз мусора для индивидуальных предпринимателей

16:03 | 19.09.2019

В первом чтении принят проект закона «Об особенностях оплаты коммунальных услуг отдельными категориями потребителей».



В документе указано на необходимость правового регулирования по устранению двойных платежей за услугу по обращению с ТКО для индивидуальных предпринимателей и некоммерческих организаций, которые используют свое жилье для предпринимательской и некоммерческой деятельности.



Предполагается также компенсировать выпадающие доходы регионального оператора. Согласно предварительным расчетам, дополнительные расходы краевого бюджета на реализацию данного законопроекта составят более 151 млн рублей в год.



По данным Федеральной налоговой службы, сегодня в Пермском крае насчитывается порядка 65 тыс. индивидуальных предпринимателей и более 3 тыс. представителей НКО, работающих и зарегистрированных по месту жительства.



«Законопроект по освобождению от двойной платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО прошел достаточно детальную процедуру обсуждения. В начале состоялось «нулевое чтение» на заседании постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского края. Тогда депутаты высказались о необходимости доработать документ между первым и вторым чтением, установив срок поправок – месяц или более, если это потребуется. Затем законопроект был рассмотрен на заседании комитета, где были озвучены уже вполне оформленные замечания. Думаю, что в процессе доработки проекта ко второму чтению все замечания, предложения и проблемные моменты будут скорректированы и на выходе жители Пермского края получат качественный документ, который не будет противоречить праву на ведение предпринимательской деятельности», - отметил заместитель председателя краевого парламента Алексей Золотарев.

© «Вечерние ведомости»