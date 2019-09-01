В Прикамье принят закон о сельских старостах

15:50 | 19.09.2019

Депутаты Законодательного собрания приняли во втором чтении проект закона «О старостах сельских населенных пунктов Пермского края».



Согласно законопроекту староста сельского пункта будет назначаться представительным органом муниципального образования, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа граждан, проживающих на данной территории и обладающих избирательным правом.



Предполагается, что системная и организованная работа старост позволит повысить уровень общественного взаимодействия, обеспечит оперативный обмен информацией, а также будет способствовать реализации местных решений и инициатив. Работать старосты будут на безвозмездной основе. Закон вступит в действие уже в 2019 году.

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