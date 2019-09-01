В Пермском крае начинается процедура формирования нового состава Общественной палаты

15:46 | 19.09.2019

Депутаты ЗС приняли два проекта постановлений, касающихся начала процедуры формирования нового состава Общественной палаты Пермского края.



Так, регламентируется дата начала процедуры формирования Общественной палаты V состава, а также состав комиссии по определению кандидатур в палату от Законодательного собрания.



Общественная палата формируется на основании краевого Закона «Об Общественной палате Пермского края» и обеспечивает взаимодействие граждан, общественных объединений и иных некоммерческих организаций с органами государственной власти и местного самоуправления в целях защиты прав и свобод человека и гражданина. В состав Общественной палаты избираются 36 человек - 12 человек из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории Пермского края, 12 членов палаты назначаются губернатором и еще 12 - Законодательным собранием региона. Действующий IV состав Общественной палаты был избран в 2017 году, сроком на три года.



«На мой взгляд, система общественного участия в жизни региона становится все более понятной и четкой. На повестке дня дальнейшее развитие системы общественного контроля, которая уже доказала свою эффективность», - отметил председатель Законодательного собрания Валерий Сухих.

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