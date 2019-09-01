В Прикамье ограничили продажу «вейпов» несовершеннолетним

15:42 | 19.09.2019

Краевые парламентарии во втором чтении одобрили проект закона, которым предлагается ограничить на территории Пермского края розничную продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновых.



Кроме того, в первом чтении был принят проект закона «О внесении изменений в Закон «Об административных правонарушениях». Законопроект устанавливает административную ответственность за розничную продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, а также безникотиновых жидкостей для таких электронных систем.



Размер административного штрафа для граждан составит от трех до пяти тысяч рублей; для должностных лиц – от тридцати до пятидесяти тысяч рублей и для юридических лиц – от пятидесяти до восьмидесяти тысяч рублей. Рассматривать такие административные дела будут мировые судьи.

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