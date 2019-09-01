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18:07 | 17.09.2019

Очередь к узким специалистам в пермской краевой детской клинической больнице сократилась на 30%

14 сентября в краевой детской клинической больнице (КДКБ) прошла «рабочая суббота». В этот день сотрудники консультативной поликлиники больницы вышли на работу по будничному графику, чтобы сократить время ожидания пациентами приема узких специалистов. Такая практика уже показала положительные результаты и потому получила поддержку со стороны министерства здравоохранения Пермского края. Благодаря последней «рабочей субботе» узким специалистам клинической больницы удалось осмотреть 251 пациента и сократить очередь на 30%.

Главный врач краевой детской клинической больницы Дмитрий Антонов отмечает, что проект «рабочих суббот», стартовавший в феврале, уже доказал свою эффективность: «Для пациентов это отличная возможность приехать в комфортное время в выходной день, а врачам дополнительные приемы оплачиваются в двойном размере или предоставляется дополнительный день к основному отпуску. За прошлый квартал, например, нам удалось полностью ликвидировать очередь к аллергологам-иммунологам».

В эту субботу консультативный прием в клинической больнице вели 18 врачей различного профиля: гастроэнтеролог, генетик, кардиолог, невролог, эндокринолог, специалист лучевой диагностики и др. Маленьких пациентов принимали с 9:00 до 16:00. Администраторы консультативной поликлиники заранее заполнили электронную запись, согласовав с родителями маленьких пациентов удобное для приема время.

«Мы понимаем важность повышения качества и доступности медпомощи, особенно для детей из тех территорий края, где есть дефицит узких специалистов, и потому поддерживаем идею дополнительных приемов. Врачи сильно загружены, проводить такие приемы мы можем только в выходной день, и запись на них ведется заранее», – рассказала заведующая психоневрологическим отделением КДКБ Алина Вяткина. Глава отделения добавила, что в случае отмены визита к врачу родителям необходимо сообщить об этом в поликлинику, чтобы освободившимся временем мог воспользоваться другой пациент.

«Рабочие субботы» – не единственная мера по сокращению сроков ожидания консультаций у специалистов КДКБ. С этой целью привлекаются врачи-совместители, работает выездная поликлиника, используются возможности телемедицины.

Отметим, развитие детского здравоохранения является одним из приоритетов нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Так, согласно установленным нацпроектом целевым показателям, доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями в Прикамье должна увеличиться с 52,9% в 2019 году до 53,3% в 2024-м.

© «Вечерние ведомости»

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