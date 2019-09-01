Методику расчета тарифа на проезд рассмотрят на заседании Пермской гордумы

18:03 | 17.09.2019

Изменение предусматривает предоставление скидки при безналичной оплате проезда в общественном транспорте.



17 сентября на комитете по экономическому развитию Пермской городской Думы рассматривался вопрос об изменении методики расчета тарифа на проезд в городском общественном транспорте.



Изменения направлены на актуализацию положений решения Пермской городской Думы от 01.02.2011 №7 «Об утверждении Порядка формирования регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми» в части определения стоимости транспортной работы в соответствии с требованиями новой транспортной модели города Перми, а также положениями федерального законодательства.



Проект решения предусматривает внесение ряда изменений. Так, планируется дополнить методику определения пассажиропотока прогнозом его изменения, при расчете тарифа - использовать не конкретную модель автобусов, а класс транспортных средств, а также установить возможность предоставления скидки при безналичной оплате проезда для стимулирования пассажиров к безналичным платежам и повышения прозрачности расчетов в общественном транспорте.



Отметим, что при подготовке предложений администрацией Перми были учтены предложения экспертов Управления экспертизы и аналитики и Контрольно-счетной палаты.

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