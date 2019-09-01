Пермь: новости дня
17:25 | 17.09.2019
На время проведения «Кросса нации» в Перми изменится схема движения транспорта
Для обеспечения безопасности участников забега и во избежание дорожных заторов с 06:00 до 16:00 будет организовано одностороннее движение по улице Самаркандской, от улицы Глуховской до улицы Художника Зеленина, а также запрещена остановка и стоянка транспортных средств с 06:00 до 16:00 на улице Самаркандской, от улицы Лякишева до въезда на территорию спортивной базы «Динамо».
В отличие от многих других беговых событий, участие в «Кроссе нации» бесплатное.
Ожидается, что в этом году в «Кроссе нации», который одновременно пройдет в более чем 30 муниципалитетах Пермского края, примут участие свыше 13,5 тыс. человек. Рост числа спортивных мероприятий на территории региона способствует увеличению количества жителей, регулярно занимающихся спортом, что является одним из целевых показателей нацпроекта «Демография». Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, к 2024 году доля любителей спорта должна увеличиться до 55%.
Зарегистрироваться на «Кросс нации-2019» можно 17-20 сентября, с 14:00 до 19:00, в ДС «Орленок» (ул. Сибирская, 47), УДС «Молот» (ул. Лебедева, 13), СК им. В.П. Сухарева (шоссе Космонавтов, 158а, здание легкоатлетического манежа) и СК «Прикамье» (ул. Ласьвинская, 1).
В день проведения забега, 21 сентября, регистрация состоится на территории лыжной базы «Динамо» (ул. Самаркандская, 2) с 9:00 до 11:00.
Кроме того, регистрацию можно пройти онлайн на сайте министерства физической культуры и спорта Пермского края http://www.sport.permkrai.ru/.
Участники допускаются к соревнованиям только при наличии допуска врача.
«Кросс нации» – самый массовый и масштабный осенний праздник спорта. В 2007-м впервые количество стартовавших в забеге превысило 1 млн человек. Событие, не имеющее аналогов в мире, привлекает все большее количество и простых любителей бега, и мастеров спорта. Активное участие в празднике принимают и жители Прикамья.
© «Вечерние ведомости»
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