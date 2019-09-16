Хоккеисты «АК59» одержали первую в своей истории победу в официальном матче

11:28 | 17.09.2019

Первую официальную игру дебютного для себя сезона в Национальной молодежной хоккейной лиге (НМХЛ) пермские хоккеисты провели в городе Россошь (Воронежская область) против одноименного клуба. Проиграв стартовый период (0:2), пермяки смогли переломить ход матча во втором игровом отрезке. Точные броски Слепынина и Попова восстановили равенство в счете, а победную шайбу в составе «АК59» забросил Тунхузин в заключительном игровом отрезке.



Итог матча – 3:2 в пользу команды Пермского края, которая добилась первой в своей истории победы в официальном матче.



Главный тренер команды Сергей Сюрдяев прокомментировал первую победу команды в сезоне: «Хочу поздравить всю команду и болельщиков, которые за нас переживают и следят за командой, с первой значимой победой! Мы обыграли команду «Россошь», победителя прошлогоднего первенства НМХЛ. Игра была непростая, ребята молодцы, все отдавались до последнего. Выделять персонально никого не буду. Да, не без ошибок, но в итоге команда справилась, парни понимают, что от них требуется, стараются. Могу сказать, что в третьем периоде мы позволили сопернику сделать по нашим воротам всего два броска. Команда рождается из таких побед!»



Первый домашний матч «АК59» проведет 30 сентября против «Локо-юниор» (Ярославль). Игра пройдет в Ледовом дворце СК им. В.П. Сухарева. Начало в 16:00. Вход свободный.

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