Пермь: новости дня
21:08 | 16.09.2019
Юные прикамцы примут участие в краеведческом квесте
В ходе квеста игроки (команды муниципалитетов, в каждой из которых будет максимум 10 участников от 12 до 16 лет) должны будут подготовить видеопредставление, инфографику с символикой родного края, слайд-шоу. Также ребята примут участие в создании виртуальной литературной выставки «Хранители истории моей малой родины» и видеопутеводителя «Здесь наш дом», подготовят флешмоб «Традиции народов края». Итогом проекта станет созданный в соцсетях ресурс, на котором будут собраны краеведческие работы команд-участников.
Как отмечают специалисты Центра военно-патриотического воспитания, несмотря на то, что материалы по истории и краеведению находятся в открытом доступе, молодые люди порой не знают, в чью честь названа улица, на которой они живут, кому и когда установлен тот или иной памятник. Так, в краевом интеллектуальном турнире «Мы помним!», проведенном в 2018 году, из 2,5 тыс. участников в возрасте 14–20 лет только 288 человек смогли правильно ответить на вопросы.
«Мы поняли, что необходимо искать новые подходы в работе с молодежью, с использованием современных способов передачи информации. Важно не только выдавать готовую информацию, но и привлекать молодежь к изучению родного края. Именно с этой целью был разработан наш проект. Квест будет проводиться в виде поисковой игры, географической, исторической, следопытской «экспедиции», совершаемой по книгам, картам, документам, на местности», – рассказывает главный специалист Центра военно-патриотического воспитания Татьяна Высокова.
Подведение итогов квеста состоится 18 декабря во Дворце молодежи Перми. Команды, занявшие призовые места, будут награждены кубками, дипломами, ценными призами. Кроме того, для команд-победителей квеста будет подготовлена экскурсионная программа.
Заявки на участие в квесте принимаются до 23 сентября по адресу: tvvysokova@mail.ru. Подробная информация о реализации проекта и проведении квеста будет размещена на сайте https://gaupatriot.ru/, в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/patriotcenter59 и в группе проекта: https://vk.com/public185511608.
Проект «Край, в котором мы живем!» финансируется за счет средств гранта Министерства просвещения РФ в размере 384,7 тыс. рублей. На федеральный грант претендовали более 100 проектов со всей России, в итоге победителями были признаны лишь одиннадцать.
© «Вечерние ведомости»
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