Пермячка завоевала «золото» на всероссийских соревнованиях по бадминтону

20:57 | 16.09.2019

В Казани прошли всероссийские юношеские и юниорские соревнования по бадминтону «Кубок Валеева».



В соревнованиях принимали участия более 300 человек из Перми, Казани, Москвы, Сарова, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Нижнего Новгорода.



Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Олимпийские ракетки» Анна Дешко заняла первое место в парном разряде, второе место в одиночном разряде и третье место в смешанном разряде. Тренер спортсменки – Елена Поносова.

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