Известный ученый в рамках «Пермского открытого университета» расскажет о значимости личностного развития

20:51 | 16.09.2019

23 сентября в 17:00 на Заводе Шпагина состоится четвертая лекция в рамках образовательного проекта «Пермский открытый университет». В этот раз спикером выступит известный российский ученый, педагог, специалист в области концептуального анализа и проектирования, исследователь закономерностей развития, доктор технических наук, профессор Андрей Теслинов. Он прочтет лекцию на тему «Развитие как способ жизни».



В ходе выступления планируется обсудить, что такое развитие и чем оно отличается от совершенствования, улучшения и других изменений; каковы признаки развивающих процессов и решений; каковы «первые» закономерности развития и каковы серьезные аргументы за необходимость развития.



Традиционно вход на лекцию свободный, необходима предварительная регистрация по ссылке: https://permskiy-otkrytyy-univers.timepad.ru/event/1062027/#register.



Напомним, лекции проекта «Пермский открытый университет» стартовали в Перми 31 августа. Всего с конца августа по октябрь состоится семь лекций. Стать слушателем открытого университета может каждый. Для этого необходимо только пройти электронную регистрацию. Полная программа лекций доступна по ссылке: https://open-univer.ru/.



«Пермский открытый университет» – проект, созданный Музеем современного искусства PERMM, культурно-рекреационным пространством «Завод Шпагина», Центром по реализации проектов в сфере культуры при поддержке министерства культуры Пермского края. Это образовательная площадка для широкой аудитории с участием ведущих российских и зарубежных исследователей, специалистов из разных областей знания. Университет принципиально междисциплинарен и доступен для любой аудитории. Главная задача – предложить городу образовательную программу, которая поможет сориентироваться в динамично меняющемся мире. Одной из ключевых тем университета является будущее.

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