Пермь: новости дня
20:41 | 16.09.2019
Команда юнармейцев из Чернушки заняла призовые места в трех дисциплинах окружной «Зарницы Поволжья»
Честь Пермского края отстаивали победители регионального этапа юнармейской игры «Зарница Поволжья» – команда из Чернушинского городского округа «Цвет Нации» под руководством тренера Александра Довгаля. Ребята заняли призовые места в таких дисциплинах, как снаряжение магазина автомата Калашникова (2-е место), строевая подготовка (3-е место) и пулевая стрельба (3-е место). В общем зачете команда Пермского края заняла 7-е место.
Лидировала команда Оренбургской области, именно ей перешло знамя «Зарницы Поволжья». В призовую тройку также вошли команда Удмуртской Республики (2-е место) и юнармейцы Чувашской Республики (3-е место).
Поздравить финалистов прибыли помощник полномочного представителя президента РФ в ПФО Владимир Колчин, а также руководители федеральных и региональных органов власти, силовых ведомств и другие почетные гости.
Владимир Колчин обратился к участникам финала с приветственным словом от имени полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Он отметил, что «Зарница Поволжья» по праву считается одной из визитных карточек округа: «Это самый массовый окружной общественный проект, в котором ежегодно принимает участие около 300 тыс. старшеклассников. В ходе финального этапа вы соревновались в военно-прикладных, спортивных и интеллектуальных дисциплинах, где в полной мере проявили свою выносливость, волю к победе, показали знания и командный дух. Участие в подобных соревнованиях является хорошей школой для настоящих патриотов. Дорогие ребята, воспоминания о днях, проведенных на Оренбургской земле, конкурсах и соревнованиях, новых друзьях и впечатлениях останутся с вами на всю жизнь». Также Владимир Колчин поблагодарил партнеров – Министерство обороны Российской Федерации и руководство Оренбургской области – за поддержку в организации «Зарницы Поволжья».
Все команды-участницы VII окружного финала получили подарки от полпреда президента России в ПФО. Победителям военно-спортивной игры в командном и личном зачетах были вручены дипломы, кубки и памятные призы от имени губернатора Оренбургской области, министров регионального правительства, руководителей администрации Оренбурга, силовых ведомств и ДОСААФ России.
Отметим, в рамках «Зарницы Поволжья-2019» для участников также прошли познавательные экскурсии, они познакомились с настоящим армейским бытом на базе войсковой части № 33860. Кроме того, во время тематических дней ребятам рассказали о ярких страницах военной истории Отечества, они смогли поучаствовать в живых диалогах с ветеранами боевых действий, виртуально пройти дорогами Бессмертного полка.
© «Вечерние ведомости»
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