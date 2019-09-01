Почти в 70 социальных учреждениях Пермского края в этом году появится высокоскоростной интернет

17:36 | 16.09.2019

В Прикамье к высокоскоростному интернету до конца 2019 года будет подключено почти 70 учреждений системы социального развития и содействия занятости населения. Современную связь получат дома-интернаты, социально-реабилитационные центры, центры занятости Александровска, Березников, Губахи, Лысьвы, Перми, Горназаводского, Еловского, Кунгурского, Нытвенского, Ординского, Соликамского, Чусовского, Чердынского и других районов края.



По данным министерства информационного развития и связи Пермского края, высокоскоростной интернет будет проведен в территориальные отделы министерства социального развития Пермского края, центры занятости населения, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, социально-реабилитационные центры, отделы опеки, психоневрологические интернаты, центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также центры для детей с ограниченными возможностями здоровья.



Появление интернета в этих учреждениях позволит создать условия для цифровизации документооборота и автоматизации управленческих процессов. Подопечные домов-интернатов смогут пользоваться соцсетями, электронными сервисами. Кроме того, наличие интернета позволит организовать курсы компьютерной грамотности для престарелых граждан. Такие курсы уже действуют в Верещагинском доме-интернате для престарелых и инвалидов.



Министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин подчеркнул, что подключение к интернету позволит социальным объектам работать в современном формате, а использование цифровых сервисов поможет сделать жизнь в каждом уголке края комфортнее. «Министерство информационного развития и связи уделяет особое внимание подключению к интернету социальных объектов. Доступ к высокоскоростному интернету уравнивает возможности людей, живущих в городе и в селе. Например, подключение к интернету ФАПов и поликлиник дает возможность врачам вести прием в современном формате: оформлять медицинскую документацию в электронном виде, назначать консультацию узкого специалиста по видеосвязи. Кроме того, если интернет приходит в соцучреждение населенного пункта, то создаются технические условия, чтобы остальные жители тоже могли пользоваться интернетом», – отметил Игорь Никитин.



Пропускная способность канала связи для обеспечения доступа к глобальной сети составит до 100 Мбит/с. Также в каждом учреждении будут установлены точки беспроводного доступа Wi-Fi.



Для выполнения работ по подключению высокоскоростного интернета заключен контракт между компанией «Ростелеком» и министерством информационного развития и связи Пермского края в рамках государственной программы Пермского края «Развитие информационного общества». «Наши специалисты построят волоконно-оптические линии связи или организуют радиоканалы с технологией беспроводного широкополосного доступа к объектам, выбор технологии зависит от ландшафта и технических возможностей на территории. Также будет организована доставка, установка, монтаж и настройка всех технических средств и программ, необходимых для подключения к интернету учреждений, вошедших в проект», – отметил Петр Козловский, директор Пермского филиала «Ростелекома».



Напомним, помимо краевой программы «Развитие информационного общества», в Прикамье реализуется также федеральная национальная программа «Цифровая экономика РФ», в рамках которой к высокоскоростному интернету в регионе подключаются ФАПы, поликлиники, соцслужбы, колледжи и техникумы.



Всего до 2017 года к высокоскоростному интернету в Прикамье было подключено 299 социально значимых объектов, в 2017 году – 586, в 2018-м – 439. В 2019 году в Прикамье на федеральные и краевые деньги планируется подключение 560 социально значимых объектов, из них 147 – по федеральной программе. В дальнейшем финансирование будет вестись только в рамках федеральной программы: в 2020 году намечено подключить к скоростному интернету 130 объектов, в 2021-м – 182. В итоге к концу 2021 года в Прикамье будут подключены к высокоскоростному интернету 100% объектов социальной сферы. Это 2196 объектов, из которых 777 – в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ».

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