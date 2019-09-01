«ЭнергосбыТ Плюс» определил 25 претендентов на звание «Лучшее ТСЖ» Перми

16:35 | 16.09.2019

В акции «Лучшее ТСЖ», организованной Пермским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс», определены 25 финалистов. Из их числа будут выбраны обладатели призов – сертификатов на благоустройство территории жилых домов.



Кроме того, все финалисты в качестве поощрения за участие получат современные информационные доски. Энергетики приглашают ТСЖ-финалистов 1 октября в 18.00 на торжественное мероприятие, которое пройдет в офисе Пермского филиала «Т Плюс» по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 48, 3-й этаж.



«Церемония награждения победителей конкурса – это хороший повод встретиться и обсудить насущные проблемы, вместе найти ответы на вопросы, которые стоят сегодня перед рынком энергоснабжения. Поэтому мы надеемся, что в будущем круг участников акций и конкурсов, которые организует наша компания, станет еще шире», — подчеркивает Сергей Кругляков, директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».



Подробную информацию можно получить у специалистов филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по телефону в Перми +7 (342) 243-67-28 и по бесплатному телефону call-центра 8-800-700-10-32.



Конкурс «Лучшее ТСЖ» проходил с мая по август. Его финалисты были выбраны из более 50 участников, имеющих договоры с энергокомпанией. Оценка проводилась по нескольким критериям: платежная дисциплина, отсутствие задолженности за отопление и горячую воду, уровень оснащенности общедомовыми и индивидуальными приборами коммерческого учета, регулярность передачи их показаний в РСО и степень подготовки дома к отопительному сезону.

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