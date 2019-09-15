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Пермь: новости дня


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13:37 | 16.09.2019

До конца года в Прикамье состоится около 500 ярмарок

На минувшей неделе в краевой столице работали четыре ярмарки. Самой масштабной стала ярмарка «Большая пермская дегустация», которая прошла в выходные на городской эспланаде. В общей сложности до конца года в Пермском крае пройдет еще около 500 ярмарок разной направленности, из них в Перми – около 50. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте министерства промышленности, предпринимательства и торговли Прикамья (http://minpromtorg.permkrai.ru/consumer-market/yarmarki/?sphrase_id=28037).

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал значимость продвижения местных производителей на внутреннем рынке. Эффективность этого направления доказали ярмарки, регулярно проводимые в регионе. В этом году запланировано порядка 1400 ярмарок во всех территориях Пермского края.

В Перми на прошедшей неделе две ярмарки работали в микрорайоне Закамск – на улице Ласьвинской и на пересечении улиц Липатова и Маршала Рыбалко; еще одна – на площади Дружбы. Самая масштабная ярмарка развернулась на городской эспланаде.

В рамках «Большой пермской дегустации» можно было приобрести продукты пермских производителей, на кулинарных мастер-классах приготовить здоровую и вкусную еду, а в гриль-зоне продегустировать обжаренные на гриле овощи, сыры, колбаски, мясо.

Одним из главных событий мероприятия стало приготовление 100 литров борща, который все желающие могли бесплатно продегустировать. На ярмарке также работал эколекторий. Гостям рассказали об осознанном потреблении пищи, нутрициологи и диетологи поделились информацией о здоровом питании, детоксе, особенностях детского сбалансированного питания. Юные гости ярмарки рисовали комиксы и участвовали в кулинарных мастер-классах.

Ярмарка была организована администрацией Перми совместно с министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края и Пермской торгово-промышленной палатой.

Напомним, организация городских ярмарок – это еще одна возможность оказать поддержку малому и среднему бизнесу в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. Торговые места для реализации продукции предоставляются предпринимателям бесплатно на основании заявления в Пермский центр бизнеса. В целом национальный проект направлен на поддержку предпринимателей на каждом этапе развития бизнеса.

© «Вечерние ведомости»

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