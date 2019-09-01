Пермь: новости дня
19:06 | 13.09.2019
В Перми идет подготовка к осенне-зимнему пожароопасному периоду
Основными вопросами повестки стали подведение итогов купального сезона и весенне-летнего пожароопасного периода, подготовка к осенне-зимнему пожароопасному периоду, а также готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к эксплуатации осенью и зимой.
По словам директора Пермской городской службы спасения Владимира Касымова, в течение сезона спасатели несли службу на семи постах в пяти организованных местах отдыха у воды. Кроме того, было организовано дежурство трех передвижных спасательных постов – два на реке Мулянке в Дзержинском районе и один у Речного вокзала в Ленинском районе. Несмотря на холодное и дождливое лето на этих спасательных постах матросами-спасателями было предотвращено 153 несчастных случая на воде, спасено 5 человек, еще 209 раз оказывалась первая помощь гражданам при полученных травмах. Жертв в зонах работы матросов-спасателей, как и в прошлые годы, допущено не было.
В ходе подведения итогов весеннее-летнего пожароопасного периода были названы основные причины пожаров – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства, монтажа и эксплуатации электрооборудования и печей, поджог, нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств.
По словам начальника департамента общественной безопасности администрации Перми Виктора Голенкова, для снижения количества пожаров велась работа по информированию населения о соблюдении требований пожарной безопасности. В рамках мероприятий муниципальной программы «Безопасный город» создана местная общественная организация добровольной пожарной охраны Орджоникидзевского района города Перми.
Главный лесничий МКУ «Пермское городское лесничество» Николай Бросенко доложил о работе своего учреждения по предотвращению пожаров на территории городских лесов. Так, за последние семь лет здесь не было зафиксировано ни одного пожара, в том числе и в прошедший весенне-летний пожароопасный период.
В рамках рассмотрения вопроса о подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду сотрудники МЧС России по Пермскому краю напомнили, что с приходом холодов пожары чаще всего случаются в частном жилом секторе, когда для обогрева помещений используются неисправные электроприборы или нарушаются правила эксплуатации печного оборудования и электронагревательных приборов.
Как пояснили в департаменте общественной безопасности администрации Перми, уже запланирован ряд профилактических мероприятий по недопущению пожаров. Например, будет проверена готовность к зимней эксплуатации источников противопожарного водоснабжения. Запланировано организовать занятия с детьми по соблюдению мер пожарной безопасности, в том числе при применении пиротехнических изделий. Будут проведены проверки наличия средств пожаротушения, исправности автоматической сигнализации, системы оповещения людей на пожаре в общественных и административных зданиях, находящихся в муниципальной собственности или на праве оперативного управления и ряд других мероприятий.
В ходе рассмотрения последнего вопроса начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми Александр Власов, представители филиала «Пермский» ПАО Т «Плюс», ООО «Новогор-Прикамье», филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго», АО «Газпром газораспределение Пермь» доложили о готовности всех служб к работе в осенне-зимний период.
© «Вечерние ведомости»
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