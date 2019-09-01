Пермский край принял участие в подготовке к Совету при полпреде президента РФ в ПФО по туризму

17:43 | 13.09.2019

В формате видеоконференции состоялось второе заседание рабочей группы Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в ПФО по вопросу «Развитие в регионах Приволжского федерального округа внутреннего и въездного туризма».



В заседании, которое прошло под руководством заместителя полномочного представителя Алексея Кузьмицкого и премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина, приняли участие представители Минэкономразвития России, Минтранса России, Минпромторга России, Минпросвещения России, Росморречфлота, общественных организаций (в их числе ВОО «Русское географическое общество»), а также региональных органов исполнительной власти, курирующих сферу туризма. От Пермского края в заседании участвовали главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников и и.о. руководителя Агентства по туризму и молодежной политике Пермского края Юлия Баландина.



В ходе совещания обсуждались уже подготовленные проекты докладов и протокольного решения к Совету при полномочном представителе президента РФ в ПФО, который пройдет 4 октября в Республике Татарстан. В частности, была проведена оценка этих документов на предмет комплексного и всестороннего раскрытия темы развития внутреннего и въездного туризма в регионах округа, а также определен перечень вопросов, требующих дополнительной проработки.



Алексей Кузьмицкий подчеркнул, что в итоговых материалах к заседанию Совета должны быть выявлены проблемные вопросы, которые сдерживают реализацию богатого туристского потенциала в регионах округа и стране в целом, а также сформулированы системные предложения по их решению с учетом разделения сфер ответственности и полномочий между федеральным, региональным и местным уровнями власти.



Отметим, в Пермском крае есть предпосылки для развития внутреннего и въездного туризма: старинные купеческие города, памятники природы (Кунгурская Ледяная пещера, Усьвинские Столбы), городские арт-объекты, знаменитые музеи с коллекциями мирового уровня, театры с глубокими традициями и современными постановками. Брендами Прикамья уже стали пермский геологический период, пермский звериный стиль, пермские деревянные боги, пермский балет и Дягилевский фестиваль, горнозаводская цивилизация и музей под открытым небом «Хохловка».



Туризм в регионе развивается по таким направлениям, как комплексное развитие основных знаковых туристических объектов и территорий, продвижение брендовых туристских маршрутов и развитие индустрии гостеприимства.



По данным Росстата, объем потока туристов в Пермском крае за 2018 год составил 737 857 человек, в том числе иностранных туристов – 27 224 человека. Основной поток приезжающих из-за рубежа составляют граждане Франции, Австрии, Германии и стран СНГ. Основные направления, интересующие иностранных туристов: Кунгурская Ледяная пещера (300 посещений), «Пермь-36» (930 посещений), обзорная экскурсия по Перми, Белогорский монастырь, архитектурно-этнографический музей «Хохловка» (1 тыс. посещений), музей истории реки Чусовой (114 посещений), природные достопримечательности Пермского края.

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