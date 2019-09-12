Изменения в налогообложении Пермского края позволят ограничить нагрузку на бизнес

13:58 | 13.09.2019

В Прикамье состоялся бизнес-семинар «О налогообложении малого и среднего предпринимательства». Его участниками стали более 550 предпринимателей из 25 территорий края. Одной из главных тем обсуждения в рамках семинара стали изменения налогообложения в Пермском крае, связанные с предстоящей отменой ЕНВД на федеральном уровне.



По словам министра экономического развития Пермского края Максима Колесникова, ключевыми задачами правительства региона сегодня является недопущение роста налоговой нагрузки на добросовестных предпринимателей, а также создание конкурентной среды и равных условий для ведения предпринимательской деятельности. Это даст преимущества добросовестному бизнесу.



«В соответствии с региональным законопроектом, внесенным в Заксобрание, для предпринимателей в большинстве муниципалитетов стоимость патента по всем видам деятельности будет существенно снижена, но не только за счет удешевления патента на торговлю, общепит и автобусные перевозки, снижение произойдет также за счет перераспределения всех территорий по стоимостным группам. К примеру, в Добрянке и Краснокамске больше не будет установлена такая же стоимость патента, как и в Перми, так как это экономически не обосновано», - отметил Максим Колесников.



Напомним, на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 № 178-фз прекращает свое действие ЕНВД. В целях поддержки активного бизнеса, который работает в крае, правительство региона разработало систему поддержки, чтобы к 2021 году уже были выстроены и работали механизмы компенсационных мер. В частности, с 1 января 2020 года индивидуальные предприниматели и организации Пермского края, работающие на системе ЕНВД, могут выбрать иной специальный налоговый режим – патентную или упрощенную систему налогообложения.



Для этого уже сегодня проводится работа по корректировке действующих размеров налоговых ставок и условий применения специальных налоговых режимов.



Региональным законопроектом предусмотрено расширение перечня видов деятельности на патенте, в частности, к видам деятельности добавлены автомойки, работы по возведению жилых зданий, хозяйственных построек, производство деревянной тары. В региональном минэкономразвития считают, что этот перечень может быть дополнен любым видом бытовых услуг, и потому сегодня представители ведомства продолжают рассматривать поступившие предложения для максимального охвата налогоплательщиков. Вносится ряд поправок и в упрощенную систему налогообложения. Например, для поддержки сферы IT законопроектом предусмотрены пониженные ставки по Упрощенной системе налогообложения (УСН) для резидентов технопарков. Для сферы общепита также планируется сделать послабление по УСН – будут убраны ограничения по численности работников для применения пониженных ставок.



Кроме того, власти региона предусмотрели компенсацию выпадающих доходов муниципалитетов на период 2020-2021 годов в двойном размере от годового объема фактических поступлений. Также в Пермском крае уже действует широкий спектр налоговых льгот, направленных на поддержку и развитие как предпринимательства, так и промышленных предприятий.



«В рамках семинара мы имели возможность объективно взглянуть на действующую налоговую систему глазами не только представителей власти, но и предпринимателей. Именно сейчас крайне важно, при введении изменений в налоговое законодательство, предусмотреть готовность к ним нашего бизнеса», - оценил результаты семинара Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолий Маховиков.



Председатель Пермского регионального отделения «Опоры России» Андрей Крупин отметил, что формат мероприятия был очень открытый. «Состоялся диалог. Вопросы были задеты очень актуальные, острые, на все вопросы были даны ответы», - говорит Крупин.



Собственница магазина детской одежды Альфия Путилова (поселок Уральский, Нытвенский район), посетившая семинар, отметила, что с переходом на патентную систему ее налоговые платежи сократятся в два раза: «Отмена ЕНВД и переход на патентную систему налогообложения мне будет выгоден. На ЕНВД у меня платеж составляет за минусом взносов в пенсионный фонд и единого социального налога порядка 34 тысяч в год, патент будет стоить 21500 в год, сейчас говорят о снижении, и в таком случае я буду платить порядка 15 тысяч в год – то есть в два раза меньше. Мне это выгодно, и выгодно в принципе бизнесу, у которого площади до 50 кв. м».



Полную консультацию по подбору оптимальной системы налогообложения предприниматели могут получить в налоговых органах по месту регистрации, аппарате Уполномоченного по правам предпринимателей, Центре поддержки бизнеса Пермского края.



Для того чтобы перейти на упрощенную систему налогообложения с 1 января 2020 года, необходимо в срок до 14 января 2020 года обратиться в свою налоговую инспекцию для снятия с учета как плательщика ЕНВД и подать заявление на выбранный налоговый режим. Также заявление можно подать через интернет-сервис «Личного кабинета налогоплательщика» на сайте ИФНС.

© «Вечерние ведомости»