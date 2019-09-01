Пермь: новости дня
18:41 | 12.09.2019
В Перми создадут комиссию по рассмотрению предложений о включении торговых объектов в схему их размещения
В ее работе приняли участие глава Перми Дмитрий Самойлов, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолий Маховиков, заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Владислав Тонков, член Совета Пермского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Геннадий Сандырев, представители администрации Перми, депутатского корпуса, Пермской торгово-промышленной палаты.
Так, одним из вопросов повестки стало обсуждение проекта соглашения об исполнении обязательств по добровольному демонтажу нестационарного торгового объекта после окончания срока договора на его размещение. Предполагается, что это будет дополнительное соглашение к договору, оно будет заключаться между администрацией города и конкретным предпринимателем. Суть в следующем – с момента завершения договора бизнесмен платит деньги за фактическое пользование землей по арендной плате, далее, если он выигрывает торги, то обязан установить в трехмесячный срок торговый павильон. Если не выигрывает, то у него будет время на ликвидацию объекта, чтобы освободить участок для другого пользователя.
Прежде чем применять соглашение на практике, этот вопрос планируется обсудить с бизнесменами на площадке Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае.
Также в ходе встречи обсуждался вопрос создания коллегиального органа по рассмотрению предложений предпринимателей о включении торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Перми.
Комиссия создается для отстаивания интересов участников этого процесса – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, организующих и осуществляющих торговую деятельность.
На текущий момент проект постановления о создании комиссии находится на этапе согласования. Кроме представителей администрации Перми, Дмитрий Самойлов поручил ввести в ее состав представителей депутатского корпуса, общественности, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае.
© «Вечерние ведомости»
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