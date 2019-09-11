Глава Перми Дмитрий Самойлов: «Схему организации движения на Героев Хасана нужно корректировать»

12:58 | 12.09.2019

Глава Перми проверил, какие меры по улучшению дорожной ситуации были предприняты на реконструируемом участке улицы Героев Хасана. Подрядчик и городские службы получили ряд поручений.



В ходе инспекционного объезда главных дорожных строек города мэр приехал на реконструируемый участок улицы Героев Хасана, чтобы на месте оценить дорожную обстановку. В связи с масштабным ремонтом движение здесь затруднено, специалисты Пермской дирекции дорожного движения предприняли ряд мер, чтобы улучшить транспортную обстановку. Тем не менее, схема организации движения все еще нуждается в корректировке, Дмитрий Самойлов поручил специалистам доработать ее, подрядчику также необходимо усилить работу.



- Подрядчику поставлена задача увеличить количество техники и рабочих до трех звеньев. В дальнейшем нужно будет максимально синхронизировать работы на участке от улицы Хлебозаводской до Бродовского тракта, чтобы те неудобства, которые сейчас есть для всех видов транспорта, не растягивались на длительный срок, - отметил мэр.



Для разгрузки движения на участке были установлены знаки и блоки, запрещающие левые повороты с Бродовского тракта и улицы Васильева на улицу Героев Хасана. Тем не менее, водители зачастую не соблюдают требования установленных знаков, например, запрет левого поворота с улицы Васильева, заградительные конструкции просто отодвигаются.



- Водители в основном игнорируют установленные знаки, поэтому на пересечении с улицей Васильева будут установлены дополнительные блоки, которые не дадут возможности повернуть налево. На перекрестке с Бродовским трактом ситуация другая, там в течение нескольких дней будет изменен режим работы светофорного объекта, появятся дополнительные секции на светофоре и тоже будет запрещен один из маневров – поворот налево и проезд прямо с Бродовского тракта, - доложил начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.



Сотрудники дирекции проводят постоянный мониторинг дорожной обстановки. Дмитрий Самойлов также поручил ведомству закрепить сотрудника дирекции за дежурным постом ГИБДД для постоянного присутствия на объекте и отслеживания изменений. Кроме того, Максиму Кису было дано поручение представлять главе Перми ежедневный отчет о ситуации на улице Героев Хасана.



Напомним, 5 сентября стартовал следующий этап масштабной реконструкции улицы Героев Хасана. Подрядчик приступил к ремонту ливневой канализации. Выполняется фрезерование асфальтобетонного покрытия и разборка дорожной одежды. Также выполнены работы по укладке трубопровода сети водопровода в газонной части по нечетной стороне в районе ТЦ «Шоколад». 10 сентября началась обратная засыпка трубопровода.



В ходе реконструкции на участке от улицы Васильева до улицы Хлебозаводской будет устроено шесть полос движения, по три в каждую сторону, с разделительной полосой между ними. Вдоль улицы будут устроены тротуары с двух сторон и велодорожка. Кроме того, в ходе строительства будет применено уникальное решение, связанное с организацией дорожного движения. Взаимодействие автомобилей и пешеходов будет сведено к минимуму. Технология «отнесенный поворот» позволит машинам, которым необходимо совершить поворот, делать это до пешеходного перехода. Соответственно, пересекать его будут только те машины, которые проезжают прямо. Такой способ организации дорожного движения будет применен в Перми впервые. Строительство этого участка – завершающий этап глобальной реконструкции «ворот города». Также будет установлена автоматизированная система управления дорожным движением. Работы будут вестись поэтапно и полностью завершатся в 2021 году.



Это завершающий этап масштабной реконструкции «ворот города». Осенью прошлого года была закончена реконструкция улицы Героев Хасана на пересечении с Транссибирской магистралью. Благодаря ей удалось без остановки движения автомобилей и без прекращения движения поездов по Транссибирской магистрали ликвидировать «узкое горлышко», а на его месте провести расширение дороги до шести полос движения. Улица Героев Хасана обеспечивает выезд из города и связь близлежащих районов с центром города. Строительство качественно новой транспортной развязки в прошлом году, а также дальнейшее строительство в этом году позволит обеспечить беспрепятственное и безопасное движение транспорта вдоль всей протяженности улицы.

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