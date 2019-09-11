Жителям Прикамья ответят на вопросы о поддержке старшего поколения

12:36 | 12.09.2019

27 сентября в приемной президента РФ по приему граждан в Пермском крае (Пермь, ул. Советская, 64) состоится прямая телефонная линия по вопросам предоставления медицинской помощи и мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста, посвященная Международному дню пожилых людей.



Свои вопросы жители региона смогут задать 27 сентября с 11:00 до 12:00 по телефону 8 (342) 217-68-90.



В работе линии примут участие представители министерства здравоохранения Пермского края, министерства социального развития Пермского края, прокуратуры Пермского края, Управления Росздравнадзора по Пермскому краю, ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому краю», Пермского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, отделения Пенсионного фонда России по Пермскому краю, департамента социальной политики администрации г. Перми.

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