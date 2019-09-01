Прикамье и Нижняя Саксония могут создать совместную экспортно-импортную комиссию

18:27 | 10.09.2019

9 сентября в Ганновере (Германия) делегация Пермского края во главе с губернатором Максимом Решетниковым приняла участие в конференции «Охрана окружающей среды и устойчивое экономическое развитие: обмен опытом между Германией и Россией». Мероприятие прошло по инициативе и при поддержке почетного консула Российской Федерации в Ганновере Хайно Визе. На встрече обсуждались перспективы работы нижнесаксонских предприятий на российском рынке и, в частности, на рынке Прикамья.



Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль признался, что торговый оборот между Россией и Нижней Саксонией за последние пять лет сократился. В то же время, по его словам, германский бизнес уверен: кооперация с Россией стране нужна, особенно в условиях взаимных санкций. От этих мер в Германии серьезно пострадало сельское хозяйство, отметил премьер-министр.



Губернатор Пермского края предложил Штефану Вайлю для повышения эффективности экспорта между регионами создать совместную экспортно-импортную группу. «Часто препятствием для экспорта является не регуляторная среда, а ее незнание. Предлагаю подумать и создать экспортно-импортную комиссию, которая при участии торгово-промышленных палат регионов будет разъяснять предпринимателям, какие экспортные механизмы действуют в наших территориях», – заявил Максим Решетников.



Председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп отметил, что положительным фактором для размещения производства в России является низкая стоимость рубля – открывать предприятия довольно дешево. К тому же в России много потенциальных потребителей продукции немецкого производства.



По словам управляющего партнера KNAUF Gips KG Манфреда Грундке, в России, в частности в Пермском крае, есть необходимая IT-инфраструктура и развитая промышленность, на базе которой можно внедрять современные технологии.



Торговый представитель Российской Федерации в Германии Андрей Соболев порекомендовал всем представителям немецкой стороны обратить внимание на Пермский край как на потенциальную площадку для инвестиций, пояснив, что сотрудничество возможно с использованием механизма специнвестконтракта. «В Прикамье разработана структура поддержки бизнеса, действуют технопарки, мы видим большие возможности для развития IT-кластера. Сегодня Германия нуждается в новых технологиях, а пермские решения могут стать частью немецких продуктов, которые в дальнейшем будут поставляться в том числе на рынки стран третьего мира. Мы надеемся, что благодаря активности губернатора Максима Решетникова и его команды в ближайшее время на территории региона появятся новые производства, новые высокотехнологичные партнеры», – заявил Андрей Соболев.



Согласно национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», утвержденному президентом РФ Владимиром Путиным, в Пермском крае экспорт услуг должен достичь 400 млн долларов, экспорт продукции агропромышленного комплекса – 29 млн долларов. Работу по координации позиций субъектов Российской Федерации, направленных на реализацию национальных проектов в сегменте «экономика», в том числе проекта «Международная кооперация и экспорт», курирует губернатор Пермского края Максим Решетников.

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