Пермь: новости дня
18:13 | 10.09.2019
Делегация Нижней Саксонии планирует визит в Пермский край
По итогам прошлого года объем товарооборота между Пермским краем и Германией составил 227 млн долларов. По этому показателю Германия занимает четвертое место в рейтинге стран, с которыми сотрудничает Пермский край. Порядка полсотни пермских промышленных компаний являются партнерами Германии и экспортируют свою продукцию во все земли Федеративной Республики Германии.
Штефан Вайль высказался о долгих и конструктивных отношениях Нижней Саксонии с Пермским краем. Уже четверть века Прикамье и земли Германии сотрудничают по разным направлениям. Премьер-министр отметил, что в следующем году делегация Нижней Саксонии планирует посетить Пермский край с перспективой заключения новых соглашений о сотрудничестве между предприятиями Нижней Саксонии и Пермского края.
По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, встреча с немецкими коллегами была продуктивной. «Господин Вайль сказал, что в феврале планируется визит немецкой делегации в Прикамье. Мы подготовим предложения, чтобы уже выходить на конкретные проекты. Важно, что есть личные отношения. Штефан Вайль очень по-доброму относится к этому сотрудничеству и всячески его поддерживает, – отметил глава Прикамья. – В международном сотрудничестве нужна последовательность, невозможно в одно касание решать вопросы. Прошедший год для наших взаимоотношений был плодотворным. Например, мы с поддержкой господина Вайля в новом качестве приняли участие в Hannover Messe».
В плане сотрудничества с Германией наиболее перспективными и востребованными со стороны Пермского края являются сферы машиностроения, сельского хозяйства, лесоперерабатывающей промышленности, производства строительных материалов.
Отметим, в рамках официального визита делегации Пермского края в Ганновер состоялась конференция «Охрана окружающей среды и устойчивое экономическое развитие: обмен опытом между Германией и Россией», где обсуждались перспективы работы нижнесаксонских предприятий на российском рынке, в частности, на рынке Прикамья. Также состоялся круглый стол, в котором приняли участие представители немецкого и пермского бизнеса. В рамках встречи сразу несколько предприятий Нижней Саксонии выразили заинтересованность в размещении производств на территории Пермского края.
© «Вечерние ведомости»
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