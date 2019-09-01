Экс-директор пермской УК отправится в колонию из-за многомиллионного долга за тепло

16:01 | 9.09.2019

Бывший руководитель пермской УК ООО «Уралмонтажстрой» Алексей Лазуков, задолжавшей «ЭнергосбыТ Плюс» 18 млн рублей за тепло, не смог обжаловать приговор районного суда. Мужчина будет отбывать 1,5 года в колонии-поселении, куда должен самостоятельно прибыть до 20 сентября 2019 года. Также ему предстоит выполнить исковые требования энергокомпании.



Такое решение было принято Пермским краевым судом, в который экс-директор обратился с апелляцией. Ранее приговор по уголовному делу Лазукова вынес Мотовилихинский районный суд.



Напомним, в 2016 году по инициативе Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» в отношении Алексея Лазукова было возбуждено уголовное дело по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Следствие установило, что в 2015-2016 годах руководитель управляющей компании «Уралмонтажстрой» получил от жителей порядка 20 домов денежные средства в размере 21,5 млн рублей. Однако на счет ресурсоснабжающим организациям он перевел лишь 3 млн рублей. Деньги, собранные за отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение перечислялись по фиктивным договорам или письмам на счета других подконтрольных компаний.



В Пермском крае с начала 2019 года это уже седьмой приговор с реальным сроком заключения руководителю организации, управлявшей жилым фондом и допустившим злоупотребления на своем посту. В настоящее время в Прикамье продолжаются расследования уголовных дел в отношении директоров ООО УК «Единый город», ООО «Новодом», ООО УК «Горизонт», ООО УК «Моторостроитель», ООО УК «Гайва», ООО УК «Нартекс».



«Все факты присвоения платежей граждан должны быть расследованы, а виновные – наказаны, – считает директор Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков. – В регионе при поддержке властей и надзорных органов выстроена прозрачная система «прямых» платежей за теплоресурсы. Поэтому всем организациям, чье руководство допускало растраты денег граждан, не место на рынке управления жильем. Весь нанесенный ими ущерб будет взыскан в судебном порядке».

© «Вечерние ведомости»