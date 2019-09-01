Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Интервью

Пермь: новости дня


Главная

16:01 | 9.09.2019

Экс-директор пермской УК отправится в колонию из-за многомиллионного долга за тепло

Бывший руководитель пермской УК ООО «Уралмонтажстрой» Алексей Лазуков, задолжавшей «ЭнергосбыТ Плюс» 18 млн рублей за тепло, не смог обжаловать приговор районного суда. Мужчина будет отбывать 1,5 года в колонии-поселении, куда должен самостоятельно прибыть до 20 сентября 2019 года. Также ему предстоит выполнить исковые требования энергокомпании.

Такое решение было принято Пермским краевым судом, в который экс-директор обратился с апелляцией. Ранее приговор по уголовному делу Лазукова вынес Мотовилихинский районный суд.

Напомним, в 2016 году по инициативе Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» в отношении Алексея Лазукова было возбуждено уголовное дело по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Следствие установило, что в 2015-2016 годах руководитель управляющей компании «Уралмонтажстрой» получил от жителей порядка 20 домов денежные средства в размере 21,5 млн рублей. Однако на счет ресурсоснабжающим организациям он перевел лишь 3 млн рублей. Деньги, собранные за отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение перечислялись по фиктивным договорам или письмам на счета других подконтрольных компаний.

В Пермском крае с начала 2019 года это уже седьмой приговор с реальным сроком заключения руководителю организации, управлявшей жилым фондом и допустившим злоупотребления на своем посту. В настоящее время в Прикамье продолжаются расследования уголовных дел в отношении директоров ООО УК «Единый город», ООО «Новодом», ООО УК «Горизонт», ООО УК «Моторостроитель», ООО УК «Гайва», ООО УК «Нартекс».

«Все факты присвоения платежей граждан должны быть расследованы, а виновные – наказаны, – считает директор Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков. – В регионе при поддержке властей и надзорных органов выстроена прозрачная система «прямых» платежей за теплоресурсы. Поэтому всем организациям, чье руководство допускало растраты денег граждан, не место на рынке управления жильем. Весь нанесенный ими ущерб будет взыскан в судебном порядке».

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

16:36 | 9.09.2019
В Перми завершается ремонт улицы Чернышевского

16:14 | 9.09.2019
В Прикамье началась выплата социальных пособий

16:10 | 9.09.2019
«Мы просто хотели вернуть трафик»: мэр Екатеринбурга высказался об остановках на улице 8 Марта

16:01 | 9.09.2019
Экс-директор пермской УК отправится в колонию из-за многомиллионного долга за тепло

15:47 | 9.09.2019
В Курганской области столкнулись Mercedes-Benz и Chevrolet Cruze: оба водителя были пьяными

15:40 | 9.09.2019
В Екатеринбурге выберут главную маму города

15:36 | 9.09.2019
В Екатеринбурге могут увековечить память о поэте Борисе Рыжем

15:33 | 9.09.2019
Глава избиркома Зауралья подвел предварительные результаты голосования

15:05 | 9.09.2019
В Екатеринбурге водитель Mercedes протаранил три автомобиля и попытался скрыться с места ДТП

14:54 | 9.09.2019
Пермский край поделился опытом объединения территорий с Архангельской областью

14:48 | 9.09.2019
В Екатеринбурге закроют для движения переулок Трактористов и улицу Чайковского

14:34 | 9.09.2019
Нетрезвый житель Прикамья угнал машину работодателя

14:22 | 9.09.2019
На Северном автовокзале Екатеринбурга появится новый международный маршрут

14:14 | 9.09.2019
Участники молодежного форума разработали идеи для развития портала «Управляем вместе»

14:07 | 9.09.2019
Пятый «Макдоналдс» открылся в Челябинске

14:04 | 9.09.2019
В Зауралье пьяный водитель, угробивший отчима своей девушки в аварии, предстанет перед судом

13:52 | 9.09.2019
Победителями Пермского международного марафона стали спортсмены из Чувашии

13:44 | 9.09.2019
Под Березовским раскопка карьера угрожает уничтожить экосистему

13:37 | 9.09.2019
«Автомобилист» завершит домашнюю серию в Екатеринбурге встречей с магнитогорским «Металлургом»

13:26 | 9.09.2019
В Перми начался запуск тепла в жилые дома

13:15 | 9.09.2019
Участники «Молодежного резерва Прикамья» разработали портал ЖКХ и онлайн-наставника для врачей

13:10 | 9.09.2019
В больницах городов Свердловской области появилась возможность проведения высокотехнологичных операций

13:03 | 9.09.2019
Мероприятия осенней сессии молодежного форума «Пермский период» собрали более 58 тыс. онлайн-просмотров

12:42 | 9.09.2019
В уральском Кольцово появятся прямые рейсы до Владивостока

12:31 | 9.09.2019
К концу недели в Перми потеплеет

12:03 | 9.09.2019
Жители ЖБИ и Синих камней на целую неделю останутся без воды

11:39 | 9.09.2019
На выборах в парламент Кургана единороссам помешала одержать полную победу кандидат от КПРФ

11:36 | 9.09.2019
Впереди теплые деньки: прогноз погоды в Екатеринбурге на начало недели

11:05 | 9.09.2019
В Свердловской области спустя год назначили начальника ГУ МВД России по региону

10:57 | 9.09.2019
Явка на выборах в Курганской области составила 46,27 %

10:41 | 9.09.2019
Крупный пожар произошёл ночью под Екатеринбургом

10:30 | 9.09.2019
300 добровольцев собрали в Шарташском лесопарке 2,5 тонн мусора

10:00 | 9.09.2019
Екатеринбуржец проплыл 30 километров по Ионическому морю

09:41 | 9.09.2019
В Екатеринбурге ночью загорелись два автомобиля

09:21 | 9.09.2019
В Екатеринбурге пройдет международная студенческая режиссерская лаборатория INTERIOR SPACE

09:00 | 9.09.2019
«Уралкалий» передал городской детской больнице Соликамска спецавтомобили





Мы в соцсетях



Архив
«    Сентябрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 


 