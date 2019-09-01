По поручению мэра Перми Дмитрия Самойлова предприняты меры по разгрузке движения на улице Героев Хасана

19:29 | 6.09.2019

В связи с началом реконструкции улицы Героев Хасана департамент дорог и транспорта и управление внешнего благоустройства разработали меры для минимизации транспортных заторов на ремонтируемом участке.



В связи с началом реконструкции улицы Героев Хасана наблюдается затруднение движения транспорта. Для улучшения ситуации на этом участке организован мониторинг с помощью автоматизированной системы управления дорожным движением. Проведена перенастройка светофоров, что позволило увеличить пропускную способность на 30%. На время «часов пик» организовано дежурство нарядов ГИБДД. Сотрудники автоинспекции регулируют движение, не допуская роста заторов и останавливая водителей, которые пытаются в нарушение правил ехать по обочине дороги. Также запрещаются левые повороты с Бродовского тракта и улицы Васильева на улицу Героев Хасана. На перекрестке улицы Героев Хасана и улицы Васильева для выезда из города организовано две полосы движения.



В связи с транспортной нагрузкой изменено и движение общественного транспорта. Для обеспечения регулярности движения автобуса №19 по маршруту и исключения ситуации, при которой большинство автобусов оказываются на участке в пробке на улице Героев Хасана, автобусный маршрут №19 был разделен на две части: от остановки «Липовая гора» до остановки «Велта» и от остановки «Велта» до остановки «Ипподром». Пассажиры, доехавшие до остановки «Велта», могут бесплатно пересесть в районе ТЦ «Евразия» с одного автобуса маршрута №19 на другой автобус этого же маршрута и продолжить поездку.



Напомним, что в ночь с 4 на 5 сентября подрядчик приступил к реконструкции улицы Героев Хасана. В настоящий момент выполняется завоз материалов для переустройства сетей ливневой канализации, наружной канализации и наружного водопровода. Уже с 7 сентября подрядчик приступит к ремонту ливневой канализации. Выполняется фрезерование асфальтобетонного покрытия и разборка дорожной одежды.



В ходе реконструкции на участке от улицы Василия Васильева до улицы Хлебозаводской будет устроено шесть полос движения, по три в каждую сторону, с разделительной полосой между ними. Вдоль улицы будут устроены тротуары с двух сторон и велодорожка. Кроме того, в ходе строительства будет применено уникальное решение, связанное с организацией дорожного движения. Взаимодействие автомобилей и пешеходов будет сведено к минимуму. Технология «отнесенный поворот» позволит машинам, которым необходимо совершить поворот, делать это до пешеходного перехода. Соответственно, пересекать его будут только те машины, которые проезжают прямо. Такой способ организации дорожного движения будет применен в Перми впервые. Строительство этого участка – завершающий этап глобальной реконструкции «ворот города». Между улицами Васильева и Хлебозаводской Героев Хасана для автомобилистов будет устроено шесть полос движения. Работы будут вестись поэтапно, и полностью завершатся в 2021 году.



Подрядчик выполнит работы по устройству дорожного покрытия, строительству светофорных объектов, переустройству сетей наружного освещения, электроснабжения. Будет выполнено строительство ливневой канализации, переустройство сетей связи, сетей водопровода и канализации, произведено оборудование железнодорожных переездов и озеленение улицы. Также будет установлена автоматизированная система управления дорожного движения. Закончить реконструкцию улицы Героев Хасана от улицы Хлебозаводской до улицы Василия Васильева планируется в 2021 году.



Напомним, что осенью прошлого года была закончена реконструкция улицы Героев Хасана на пересечении с Транссибирской магистралью. Благодаря ей удалось без остановки движения автомобилей и без прекращения движения поездов по Транссибирской магистрали ликвидировать «узкое горлышко», а на его месте провести расширение дороги до шести полос движения. Улица Героев Хасана обеспечивает выезд из города и связь близлежащий районов с центром города. Строительство качественно новой транспортной развязки в прошлом году, а также дальнейшее строительство в этом году позволит обеспечить беспрепятственное и безопасное движение транспорта вдоль всей протяженности улицы.

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