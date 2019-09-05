В Перми будет временно закрыто движение транспорта по участку улицы Лодыгина

13:44 | 6.09.2019

С 24:00 6 сентября до 05:00 9 сентября в связи с выполнением аварийно-восстановительных работ на тепловой сети будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Лодыгина в районе домов №5 и №6 по улице Лодыгина.



Как пояснили в городском департаменте дорог и транспорта, в связи с этим изменится движение автобусных маршрутов №50 «улица Гусарова – станция «Пермь-2» и №63 «микрорайон Крохалева – площадь Восстания». Они будут перенаправлены на улицу Солдатова, с организацией посадки/высадки пассажиров на остановочных пунктах «улица Муромская», «магазин «Детский мир», «микрорайон Краснова», «улица Моторостроителей», а также на временных остановочных пунктах в районе домов №21 и №53 по улице Солдатова.



Работы выполняет ООО «Пермская сетевая компания». Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования. Пассажирам общественного транспорта необходимо быть внимательнее и выбирать маршрут следования заранее. Актуальное расписание и движение общественного транспорта в режиме online можно посмотреть на сайте МКУ «ГорТранс» http://www.map.gortransperm.ru/.

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