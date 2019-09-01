В Перми открыта новая экологическая тропа «Серебряный меридиан»

19:17 | 5.09.2019

В микрорайоне Голованово открылась новая экологическая тропа «Серебряный меридиан». Здесь можно не только погулять, но и узнать что-то новое на тематической экскурсии.



Круглогодичная пешеходная тропа расположена в микрорайоне Голованово, рядом с ДК «Бумажник». Специалисты МКУ «Пермское городское лесничество» установили для посетителей стенды с познавательной информацией и игровую площадку для детей. Авторская экологическая тропа была разработана коллективом городской библиотеки №16 под руководством Натальи Ощепковой.



- По этой тропе, еще до ее благоустройства, любил ходить детский писатель Лев Иванович Кузьмин, который жил у нас в поселке. «Серебряный меридиан» упоминается в его сказке «Капитан Коко и Зеленое Стеклышко», а сундук из этой сказки воссоздан на тропе в виде отдельного объекта, – рассказывают организаторы.



Протяженность тропы составляет около 600 метров. На тропе оборудованы четыре тематические точки. Первая, «На берегу Пермского моря», рассказывает о Пермском периоде в жизни нашей планеты, который начался примерно 290 млн лет назад и продолжался 45 млн лет. «Зеленый магазинчик» посвящен природной пище, которую дает нам лес. «Звуки дневного леса» знакомят с птицами местного леса и их голосами. На «Лесной опушке» представлены местные растения.



В открытии тропы принимали участие представители районной общественности, сотрудники администрации района и учащиеся школы № 123. Местные жители и школьники оценили новое место отдыха - после установки стендов и создания детской площадки привычная территория преобразилась. Кроме того, появилась возможность пройти по новой экотропе с экскурсоводом. Авторские экскурсии проводит Наталья Ощепкова. Принимаются заявки от групп численностью более 10 человек, заявки можно отправлять на адрес электронной почты o.nataly-123@yandex.ru или оставлять по телефону 8-965-56-39-029.



- Пермь – город с уникальной природой, почти половину территории занимают леса. Здесь более 300 рек и 19 особо охраняемых природных территорий. Очень важно беречь это богатство, охранять его и изучать. Символично, что открытие экологической тропы «Серебряный меридиан» произошло в День знаний. Надеюсь, каждый сможет узнать что-то новое о природе своего микрорайона и города, - отметил начальник отдела лесов и ООПТ управления по экологии и природопользованию администрации Перми Максим Куликов.

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