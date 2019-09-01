Пермь: новости дня
18:58 | 5.09.2019
До конца года в пермской клинической больнице им. М.А. Тверье появятся новые лифты
Как отмечает заместитель главного врача по административно-хозяйственной части Татьяна Балахнина, установка новых лифтов в учреждении позволит значительно улучшить оказание медуслуг: «Лифты в акушерском корпусе служат с 1982 года, хотя их нормативный срок службы составляет 25 лет. В настоящий момент они периодически выходят из строя, а также требуют больших финансовых затрат на содержание. Новые лифты создадут комфортные условия пребывания в стационаре для пациентов и оптимизируют работу медицинского персонала акушерских отделений».
Отметим, обновление медучреждения проводится в рамках программы «Качественное здравоохранение». Ее основной целью является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг. В ходе реализации программы министерство здравоохранения Пермского края проводит ряд мероприятий, направленных на приведение медучреждений в нормативное состояние и организацию доступной среды для маломобильных групп населения, оснащение учреждений новым оборудованием и повышение эффективности использования энергоресурсов. Так, например, недавно в рамках программы был объявлен аукцион на закупку цифрового маммографа в Лысьвенскую городскую больницу.
Напомним, в больнице им. М.А. Тверье ведутся комплексные работы по развитию медучреждения. Только в 2018 году здесь проведены капитальные и текущие ремонты на общую сумму в 11,3 млн рублей: заменен пассажирский лифт в акушерском корпусе, выполнен монтаж автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре в здании баклаборатории, заменены оконные блоки в семиэтажном здании хирургического корпуса и пятиэтажном здании акушерского корпуса.
В марте 2018 года после ремонта одного крыла второго этажа в родильном корпусе открыто отделение патологии новорожденных (второго этапа выхаживания) для десяти самых маленьких пациентов. А в декабре 2018 года завершился ремонт второго крыла – и отделение патологии новорожденных развернулось на плановую мощность (24 койки).
Кроме того, на обновление приемного отделения, нескольких этажей больницы, фасадов и кровли, вентиляции, лифтов и окон, реконструкцию подъездов к больнице в 2019–2021 годах планируется выделить 250 млн рублей. На строительство хирургического корпуса заложено 636 млн рублей. Министерство строительства Пермского края ставит перед собой задачу ввести его в эксплуатацию уже в 2022 году. В будущем, с вводом нового корпуса, на базе медучреждения планируется создать полноценную современную больницу скорой медицинской помощи.
© «Вечерние ведомости»
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