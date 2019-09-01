До конца года в пермской клинической больнице им. М.А. Тверье появятся новые лифты

18:58 | 5.09.2019

В Прикамье подвели итоги аукциона на проведение ремонтных работ с заменой двух лифтов в акушерском корпусе городской клинической больницы им. М.А. Тверье. Победителем признано ООО «Промышленная энергетическая компания», с которым будет заключен контракт на сумму 4,4 млн рублей. Средства на замену лифтов направлены из краевого бюджета. Завершить работы по замене лифтов предполагается до конца 2019 года.



Как отмечает заместитель главного врача по административно-хозяйственной части Татьяна Балахнина, установка новых лифтов в учреждении позволит значительно улучшить оказание медуслуг: «Лифты в акушерском корпусе служат с 1982 года, хотя их нормативный срок службы составляет 25 лет. В настоящий момент они периодически выходят из строя, а также требуют больших финансовых затрат на содержание. Новые лифты создадут комфортные условия пребывания в стационаре для пациентов и оптимизируют работу медицинского персонала акушерских отделений».



Отметим, обновление медучреждения проводится в рамках программы «Качественное здравоохранение». Ее основной целью является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг. В ходе реализации программы министерство здравоохранения Пермского края проводит ряд мероприятий, направленных на приведение медучреждений в нормативное состояние и организацию доступной среды для маломобильных групп населения, оснащение учреждений новым оборудованием и повышение эффективности использования энергоресурсов. Так, например, недавно в рамках программы был объявлен аукцион на закупку цифрового маммографа в Лысьвенскую городскую больницу.



Напомним, в больнице им. М.А. Тверье ведутся комплексные работы по развитию медучреждения. Только в 2018 году здесь проведены капитальные и текущие ремонты на общую сумму в 11,3 млн рублей: заменен пассажирский лифт в акушерском корпусе, выполнен монтаж автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре в здании баклаборатории, заменены оконные блоки в семиэтажном здании хирургического корпуса и пятиэтажном здании акушерского корпуса.



В марте 2018 года после ремонта одного крыла второго этажа в родильном корпусе открыто отделение патологии новорожденных (второго этапа выхаживания) для десяти самых маленьких пациентов. А в декабре 2018 года завершился ремонт второго крыла – и отделение патологии новорожденных развернулось на плановую мощность (24 койки).



Кроме того, на обновление приемного отделения, нескольких этажей больницы, фасадов и кровли, вентиляции, лифтов и окон, реконструкцию подъездов к больнице в 2019–2021 годах планируется выделить 250 млн рублей. На строительство хирургического корпуса заложено 636 млн рублей. Министерство строительства Пермского края ставит перед собой задачу ввести его в эксплуатацию уже в 2022 году. В будущем, с вводом нового корпуса, на базе медучреждения планируется создать полноценную современную больницу скорой медицинской помощи.

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