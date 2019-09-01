В Перми заработает виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки

18:42 | 5.09.2019

9 сентября в 15:00 в Центральной городской библиотеке имени Пушкина (улица Петропавловская, 25) пройдет торжественное открытие виртуального читального зала Российской государственной библиотеки.



Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки будет организован в Центральной городской библиотеке имени Пушкина на площадке зала электронных ресурсов. Здесь созданы комфортные условия для свободного доступа к информационным ресурсам с использованием традиционных и современных технологий. Читатели имеют возможность обратиться к разнообразному электронному информационному контенту, в том числе Национальной электронной библиотеке, базам учебных и научных изданий, газетных и журнальных статей. Открытие виртуального читального зала Российской государственной библиотеки позволит жителям Перми расширить свои возможности доступа к научной информации, а также ознакомиться с редкими коллекциями карт, нот, старопечатных изданий и другими.



Планируется, что в открытии примут участие представители Российской государственной библиотеки, министерства культуры Пермского края, департамента культуры и молодежной политики администрации Перми, Пермской государственной ордена «Знак Почета» краевой универсальной библиотеки имени Горького, Пермской краевой детской библиотеки имени Кузьмина и другие. Участникам торжественного открытия расскажут о возможностях работы с полными текстами произведений в электронной форме, особенностях доступа и содержании полнотекстовой коллекции.

© «Вечерние ведомости»