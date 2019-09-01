В учебных заведениях Прикамья появится тысяча дополнительных бюджетных мест

18:47 | 4.09.2019

4 сентября в рамках заседания правительства Пермского края были подведены предварительные итоги приемной кампании в колледжах и техникумах региона.



В 2019 году на первый курс колледжей и техникумов поступили 13 тыс. ребят. Всего в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) Прикамья, подведомственных региональному министерству образования и науки, обучается 46 тыс. человек. Наиболее востребованными в 2019 году стали IT-специальности: конкурс по ним составил 14 человек на место. Также в топе востребованных оказались специальности «Туризм» (12 чел. на место), «Дошкольное образование» (11 чел. на место), «Технология машиностроения» (9 чел. на место), «Строительство автомобильных дорог и аэродромов» (8 чел. на место).



По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, предпочтения абитуриентов совпадают с приоритетами развития экономики, в связи с чем было принято решение увеличить прием студентов на востребованные специальности. «Ежегодно мы будем принимать на эти специальности на 1 тыс. человек больше. Соответственно, через четыре года получим отдачу: увеличится выпуск специалистов по этим направлениям. Для этого предлагаю предусмотреть в проекте бюджета со следующего года увеличение расходов на 60 млн рублей, дальше на 120 млн, 180 млн, а на четвертый год – на 240 млн рублей. Это инвестиции в наших ребят, в наше будущее», – отметил губернатор, поручив отраслевым ведомствам проработать структуру контрольных цифр приема по высшему и среднему образованию, ориентируясь на востребованность специальностей у абитуриентов и промышленников.



По данным краевого министерства образования и науки, в 2019 году самыми востребованными из учреждений СПО в Пермском крае стали Пермский строительный колледж (конкурс 7 чел. на место) и Пермский авиационный техникум (6,8 чел. на место).



«Структура бюджетных мест по направлениям подготовки постепенно меняется. В этом году уже 29% всех реализуемых специальностей – это направления, востребованные в нашей промышленности. Существенно увеличивается число бюджетных мест по направлению «Информатика и электроника» (с 15% в 2017 году до 19% в 2019-м); существенно увеличена возможность поступления на специальности, востребованные в высокотехнологичных производствах (топ-50). Открыто пять специальностей из этого списка, в том числе набрана группа по направлению «Аддитивные технологии», – отметила министр образования Пермского края Раиса Кассина.



В связи с тем что с каждым годом растет популярность пермских техникумов у жителей других регионов (в этом году в учреждения СПО Прикамья поступили 454 иногородних абитуриента), на заседании правительства был поднят вопрос о строительстве общежитий для учреждений СПО. «Одно общежитие для нескольких техникумов и колледжей Перми мы уже строим, к строительству общежития авиационного техникума должны приступить через год. При обсуждении бюджета одобрено выделение финансирования на еще одно общежитие, в Чернушке», – сообщил губернатор, добавив, что начиная с 2020 года будут направляться дополнительные средства на ремонты и текущее содержание колледжей и техникумов.



Было также отмечено, что у абитуриентов Прикамья остались невостребованными несколько специальностей, в которых заинтересован край. Это зоотехник, пекарь, технолог общественного питания, деревообработчик, закройщик. Губернатор поручил профильному министерству разобраться в этом вопросе, отметив, что при необходимости можно профинансировать улучшение качества преподавания по этим специальностям, а возможно, изменить место преподавания с учетом потребностей конкретных территорий.



Напомним, прием абитуриентов на первый курс в организации СПО продлится до 1 декабря при наличии свободных мест. На данный момент небольшое количество мест осталось в Чердынском филиале Соликамского автодорожно-промышленного колледжа, Гремячинском филиале Чусовского индустриального техникума, Еловском филиале Осинского колледжа образования и профессиональных технологий, Александровском филиале Кизеловского политехнического техникума и Большесосновском филиале Строгановского колледжа.

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