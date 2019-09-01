Пермь: новости дня
18:36 | 4.09.2019
В рамках ПИПФ-2019 японские промышленники поделятся опытом бережливого производства
Соглашение предусматривает создание на территории Пермского края центра компетенций Mitsubishi, поставку оборудования и программного обеспечения, техническую поддержку, обучение инженерно-педагогических кадров ЦПК «Становление», трансляцию продукции Mitsubishi на территории региона и реализацию программ повышения квалификации сотрудников промышленных предприятий Российской Федерации и других стран в условиях автоматизации производственных процессов.
16 октября состоится выездная стратегическая сессия на площадке ЦПК «Становление», где выступит генеральный директор Mitsubishi Electric Хироюки Онода. Он поделится опытом работы в «Индустрии 5.0». Генеральный менеджер подразделения промышленной автоматизации ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» Андрей Гулаков расскажет, в свою очередь, о концепции управления производством «e-F@ctory», а генеральный директор ЦПК «Становление» Вера Селянинова поделится опытом работы с предприятиями в рамках реализации нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». «Создание центра компетенций Mitsubishi в Перми позволит промышленникам Прикамья перенять опыт японских предприятий и ускорить внедрение новых технологий в производственный процесс», – отметила она.
В работе форума примет участие Тэрри Чанг – президент компании Akira Seiki (Тайвань), одного из крупнейших производителей фрезерных и токарных обрабатывающих центров с программным управлением.
Напомним, с 2017 года на территории Пермского края реализуется приоритетная, в 2018 году получившая статус национального проекта федеральная программа «Производительность труда». Участие в проекте обеспечивает предприятиям серьезные меры поддержки. Речь не только о создании и развитии бережливого производства, но и о цифровизации и автоматизации труда. Также выделяются субсидии на обучение специалистов и создание так называемых центров компетенций. В этом году на развитие данного направления предусмотрено 129 млн рублей.
Пермский инженерно-промышленный форум организован при поддержке министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. Регистрация на форум доступна по ссылке: http://engineerforum.ru/signup.
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