Пермь: новости дня
18:21 | 4.09.2019
На дорожное строительство в Октябрьском районе в ближайшие три года будет направлено 200 млн рублей
Как отметил глава региона, в муниципалитете развернуто масштабное дорожное строительство. Дополнительные средства муниципалитет получит благодаря происходящим в территории объединительным процессам. В ближайшие три года по программе «1+1» (на каждый сэкономленный при объединении муниципалитетов рубль выплачивается рубль из краевого бюджета) будет направлено порядка 200 млн рублей на ремонт и строительство дорожной сети в Октябрьском районе.
«Вложили в 2018 году в ремонт дороги Чернушка – Тюш порядка 450 млн рублей. Дорога приведена в порядок. В этом и в следующем году ремонтируем дорогу Голдыри – Орда – Октябрьский и дорогу от поселка Щучье Озеро до границы с Башкирией. Отдельные участки из-за погодного фактора будут доделаны в следующем году. Однако в целом состояние дорог значительно улучшилось. Все эти работы стали возможны благодаря помощи федеральных властей и поручению президента РФ Владимира Путина», – заявил Максим Решетников. Он также отметил, что при планировании дорожного строительства обязательно, для удобства и комфорта жителей, нужно учитывать строительство тротуаров и подведение освещения.
Всего в 2019–2020 годах в Октябрьском районе будет отремонтировано 17 участков автомобильной дороги Голдыри – Орда – Октябрьский общей протяженностью 48,3 км. Дорога проходит по четырем муниципальным районам – Кунгурскому, Ординскому, Уинскому и Октябрьскому, общая стоимость работ составит 558,7 млн рублей. В текущем году также ведется ремонт дороги Щучье Озеро – Явгильдино в Октябрьском районе (длина участка 27,2 км, стоимость работ 126 млн рублей). На дороге Чернушка – Тюш – Щучье Озеро восстановлено 2,3 км верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия.
Напомним, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в Пермском крае будет отремонтировано 55 объектов. Финансирование нацпроекта в регионе превышает 2 млрд рублей. Предполагается, что в результате его реализации на территории Пермской агломерации к 2024 году 85% дорог региона будет приведено в нормативное состояние, а количество мест концентрации ДТП снизится на 50%.
Общая протяженность участков ремонта региональных дорог в Пермском крае на 2019 год составляет 107,29 км, суммарная стоимость работ – 893,3 млн рублей. Помимо дорог Октябрьского района, ремонтируются участки дороги Оса – Чернушка (37,4 млн рублей), обход Чернушки (47,1 млн), участок дороги Михино –Уинское в Ординском и Уинском районах (107,3 млн). В августе уже введен в эксплуатацию участок дороги Уинское – Деменево, стоимость произведенных работ составила 16,4 млн рублей.
© «Вечерние ведомости»
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